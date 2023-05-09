Ювентус снова могут лишить очков, но, вероятно, в следующем сезоне
Проблемы туринского клуба не закончились
«Ювентус» могут снова лишить очков за финансовые махинации. «Юве» обвиняют в искусственном завышении трансферных гонораров, чтобы увеличить прибыль и тем самым сбалансировать бухгалтерскую отчетность.
Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, которая удовлетворила апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов, в которых утверждается, что FIGC имела полное право возобновить рассмотрение дела после получения новых доказательств.
Предполагается, что «Ювентус» все же будет наказан, но снятием не 15 очков, а 9, как изначально и требовал прокурор.
«Ювентус» надеется подать апелляцию и на следующее решение, что может затянуть ситуацию до тех пор, пока девятибалльное наказание не будет применено к сезону 2023-24, а не 2022-23.
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