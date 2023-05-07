Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса

Вечером 22 октября 2022 года Роберто Де Дзерби оказался под давлением. К тому моменту итальянец был боссом «Брайтона» всего чуть больше месяца, но ему еще не удалось отпраздновать первую победу в поединке Премьер-лиге. Поражение со счетом 1:3 от «Манчестер Сити» стало третьим в его первых пяти матчах (при двух ничьих).

Были опасения, что вся превосходная работа, проделанная ранее Грэмом Поттером на южном побережье, окажется под серьезной угрозой срыва, поскольку после его ухода в «Челси» команда опустилась с четвертого на девятое место. Казалось, что Грэм Сунесс был прав, когда утверждал, что Де Дзерби «не знает нашей игры».

Тем не менее, те, кто действительно понимает футбол, могли видеть, что смелый тактический подход итальянца начал укореняться в «Брайтоне».

«Его влияние в Англии будет огромным»

В тот вечер на «Этихаде» «Сити», возможно, и одержал победу, но произошло нечто очень странное: действующие чемпионы Англии проиграли битву за мяч. «Брайтон» ограничил хозяев 48 процентами владения.

«Они предлагают тип игры, к которому мы не привыкли», — признал впоследствии Пеп Гвардиола, прежде чем смело предсказать: «Влияние Де Дзерби на Англию будет огромным». У Гвардиолы есть склонность расточать бессмысленную похвалу в адрес соперников, но в данном случае важно каждое его слово. И каталонец снова оказался прав.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби (слева) и Пеп Гвадиола

Всего через семь месяцев после того, как его приезд в Англию был встречен с почти всеобщим скептицизмом, Де Дзерби превозносят как тактического гения, которому удалось соединить лучшие принципы игры владения мячом Пепа с контролируемым хаосом контрпрессинга Юргена Клоппа.

Не то чтобы он позволил похвале вскружить ему голову. «Я тренирую уже 10 лет и научился жить в этом мире», — сказал он в интервью Gazzetta dello Sport в прошлом месяце. «Теперь, когда результаты нам улыбаются, комплиментов и приятных слов предостаточно. Но важно знать, как их расшифровывать. Я не хочу ничего менять, просто делаю то, на что я способен: оставляю свой след в команде. Здесь я думаю, что за короткое время добился успеха, но это заслуга игроков».

«Почти отношения отца и сына с игроками»

Команда «Брайтона» не была против его назначения. Но это было главным образом потому, что они никогда не слышали о Де Дзерби, в чем Адам Лаллана теперь «смущен» признаться. Бывший полузащитник «Ливерпуля» заявил, однако, что он был первым игроком «Брайтона», который понял, что именно пытается сделать сменщик Поттера, и, таким образом, сыграл ключевую роль в том, чтобы его товарищи по команде приняли новый подход.

«Даже если он плохо говорит по-английски, а я не говорю по-итальянски, мы понимали друг друга, просто глядя друг на друга», — сказал Лаллана в общении с Gazzetta dello Sport. «Вначале нам было тяжело, потому что Поттер ушел, когда мы были четвертыми в таблице: нам всем было грустно, и совсем не игроки хотели перемен. Но я знал, что надо идти дальше, что надо двигаться дальше, а также потому, что сразу же предстояло сыграть важные игры».

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Лаллана (слева) и Роберто Де Дзерби

«И я помню, как Де Дзерби сразу же пожелал донести информацию до основной группы футболистов, как он хотел, чтобы все быстро изменилось, и передал страсть и любовь, которые он питает к футболу. Это заняло какое-то время, но я думаю, что мы все же адаптировались очень-очень быстро, с открытой душой и готовностью выслушать то, что он хотел сказать».

«Мы начали видеть, что все работает так, как он хочет, из-за того, какой он человек, из-за отношений отца и сына, которые он создает с игроками, товарищами по команде, дает понять, почему они должны следовать за ним. И я сделал это: я объяснил, что вначале будет сложно, но что мы увидим результаты и добьемся успеха».

Мало разноплановых футбольных команд в Европе

Он не ошибся. «Брайтон» едва не вышел в финал Кубка Англии, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтед». Но что больше всего впечатляет в результатах «чаек», так это то, как они достигаются. В Европе сейчас мало разноплановых футбольных команд, не говоря уже об Англии.

В то время как итальянец все еще иногда балуется защитой Поттера из трех человек, Де Дзерби также успешно реализовал свою излюбленную схему 4-2-3-1, которую он использует, чтобы поставить противников в крайне неудобное положение. Если они решат сидеть сложа руки, «Брайтон» будет доминировать во владении мячом и выбирать действия, используя некоторые из оставшихся принципов «Поттербола». Однако, если они решат надавить, «Брайтон» пройдет сквозь них как можно быстрее и напрямую.

«Заброс мяча вперед равнозначен азартной игре»

Очевидно, что такая смелая стратегия требует высочайшего качества и самообладания от каждого игрока, которому доверено владение мячом. Это похоже на тактику высокого риска. Есть те, кто не одобряют выход из обороны в атаку через розыгрыш мяча и предпочитают использовать длинные забросы вперед, когда это необходимо.

Однако Де Дзерби видит вещи совсем по-другому. «Для меня заброс мяча вперед и попытка выиграть второй этаж эквивалентны азартным играм», — сказал он однажды Bobo TV. «Поскольку я не люблю делать ставки, я предпочитаю тренировать команду, которая аккуратно относится к мячу, начиная от защиты».

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Как он теперь сам признается, этот брайтонский клуб лучше всего иллюстрирует его футбольную философию, с которой он «наиболее гармоничен». Итальянец довольно скромно приписывает это основам, заложенным его предшественником Поттером, и интеллекту его игроков, но Лаллана был поражен тем, насколько быстро «ему удалось заставить так много парней играть столь специфическим образом».

«Я думаю, именно это делает его таким невероятным», — сказал англичанин. «За ним последовала группа из 25 футболистов, которые готовы всегда оставаться сосредоточенными и разделяют его представления о футболе».

«Амбиции — это не высокомерие»

Теперь вопрос, конечно, в том, как далеко Де Дзерби сможет зайти в «Брайтоне». Существует очевидный риск того, что летом этот захватывающий проект будет разобран, а Алексис Макаллистер, Каору Митома, Эван Фергюсон и Мойзес Кайседо будут связаны с большими деньгами.

Последнего чуть не переманил к себе «Арсенал» еще во время январского трансферного окна, и кажется, что это только вопрос времени, когда превосходный скаутский отдел «Брайтона» будет вынужден раскопать еще больше скрытых драгоценных камней на рынке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер (слева) и Роберто Де Дзерби

Де Дзерби прекрасно знает, как устроен футбольный мир. Его работа со скудным бюджетом в «Сассуоло» была именно тем, что привлекло «Брайтон» к его услугам. Но он уже дал понять, что не заинтересован в том, чтобы остаться, если его лучшие игроки будут проданы. Действительно, итальянец никогда не скрывал своей надежды на участие в самых грандиозных этапах игры.

«В этой сфере вы рискуете быть неправильно понятым и воспринятым как высокомерный человек, но для меня амбиции — это не высокомерие», — заявил Де Дзерби. «Это мечта, которую можно осуществить, которая мотивирует вас. Это позволяет вам вызывать энтузиазм среди людей, которые заполняют ваш стадион. Это мотивирует ваш клуб».

«Высоко ставить планку рискованно, потому что вы можете потерпеть неудачу, но это позволяет вам расти больше, чем это возможно, если вы будете держать ее на низком уровне».

Летний переход в Серию А?..

Поэтому будет неудивительно, если Де Дзерби покинет «Брайтон» в конце сезона. Говорят, что «Тоттенхэм» проявляет интерес, но возвращение в Италию также вполне возможно, учитывая, что этим летом может появиться сразу несколько вакансий в элитных командах Серии А. У Де Дзерби определенно не будет недостатка в вариантах.

Еще в сентябре, когда Сунесс назвал назначение итальянца рискованным, шотландец сообщил, что провел небольшое «исследование» в отношении новичка Премьер-лиги. «Если вы посмотрите на него через запросы в Google, то заметите, что за девять лет у Де Дзерби было семь мест работы», — заявил Грэм на TalkSPORT, делая очевидный акцент на отрицательный подтекст его речи. «Если вы исключительный тренер, люди захотят держаться за вас…»

Но Сунесс не сказал иного – люди также будут отчаянно пытаться нанять вас, если вы обеспечиваете результат, а это означает, что предложения всегда будут неизбежны. И учитывая, как мало времени понадобилось итальянцу, чтобы познакомиться с английской игрой, Роберто Де Дзерби станет одним из самых горячих и самых узнаваемых имен на тренерской карусели этим летом.