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  4. Грэм СУНЕСС: «Де Дзерби в Брайтоне? Это вызывает у меня недоумение»
Англия
22 сентября 2022, 13:06 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:07
336
0

Грэм СУНЕСС: «Де Дзерби в Брайтоне? Это вызывает у меня недоумение»

69-летний специалист не верит в красочные перспективы своего более молодого коллеги

22 сентября 2022, 13:06 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:07
336
0
Грэм СУНЕСС: «Де Дзерби в Брайтоне? Это вызывает у меня недоумение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Экс-наставник «Ливерпуля», «Галатасарая», «Ньюкасла» и ряда других команд Грэм Сунесс прокомментировал назначение итальянского специалиста Роберто Де Дзерби главным тренером «Брайтона».

«Сделав этот выбор, «Брайтон» сильно рискует. Де Дзерби — менеджер, который не имеет опыта матчей в Премьер-лиге; более того, его карьера отмечена семью сменами команд за девять сезонов. Я думаю, что клубы обычно делают все, чтобы сохранить хорошего тренера, поэтому его резюме вызывает у меня большое недоумение, особенно в условиях согласованной высокой зарплаты».

Ранее в СМИ сообщалось, что перед приходом в «Брайтон» Де Дзерби переговорил с коучем «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который порекомендовал итальянцу попробовать силы в АПЛ.

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Роберто Де Дзерби Грэм Сунесс Брайтон назначение тренера
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Источник talkSPORT
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