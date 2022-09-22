Грэм СУНЕСС: «Де Дзерби в Брайтоне? Это вызывает у меня недоумение»

Экс-наставник «Ливерпуля», «Галатасарая», «Ньюкасла» и ряда других команд Грэм Сунесс прокомментировал назначение итальянского специалиста Роберто Де Дзерби главным тренером «Брайтона».

«Сделав этот выбор, «Брайтон» сильно рискует. Де Дзерби — менеджер, который не имеет опыта матчей в Премьер-лиге; более того, его карьера отмечена семью сменами команд за девять сезонов. Я думаю, что клубы обычно делают все, чтобы сохранить хорошего тренера, поэтому его резюме вызывает у меня большое недоумение, особенно в условиях согласованной высокой зарплаты».

Ранее в СМИ сообщалось, что перед приходом в «Брайтон» Де Дзерби переговорил с коучем «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который порекомендовал итальянцу попробовать силы в АПЛ.