Буяльский наказал Днепр-1, Шахтер стал лидером, Малиновский разрядил пушку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 марта.

1A. Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1

Единственный в матче гол забил Виталий Буяльский

1B. ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра

Вы удивитесь, но после матча удалили игрока «Динамо»

2A. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей

В опасной зоне находятся «Черноморец», «Минай» и «Львов»

2B. Стали единоличными лидерами. Шахтер в Кривом Роге разгромил Кривбасс

Команда Йовичевича дожала соперников во втором тайме

3A. Исенко снова это сделал. Ворскла спаслась от поражения в игре против Вереса

Голкипер команды Виктора Скрипника потянул два пенальти в компенсированное время

3B. Все решил стандарт. Колос одержал минимальную победу над Рухом

Ковалевцы второй раз в сезоне обыграли львовян

4A. Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя

Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минутах

4B. Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм

Поединок завершился со счетом 3:0, «канониры» оторвались от «Манчестер Сити»

5. ОФИЦИАЛЬНО. Федорчук завершил карьеру. Он провел 262 матча в УПЛ

Валерий повесил бутсы на гвоздь в 34 года

6. Шахтер имеет предложения по трансферу Педриньо от двух клубов

Выкупить контракт бразильца хотят «Палмейрас» и «Лилль»

7. Прометей разгромно выиграл предпоследний матч регулярного чемпионата ЛЭБЛ

Украинская команда победила «Латвийский Университет» с разницей в 26 очков

8A. Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллсе

Ангелина выиграла первый сет у Марии Саккари, но гречанка сумела оформить камбэк

8B. Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс

Причина отказа украинки пока что неизвестна

9A. Эстерсунд-2023. Дудченко финишировал 16-м в масс-старте

Выиграл гонку норвежец Ветле Кристиансен

9B. Эстерсунд-2023. Вирер выиграла масс-старт

Также в тройку призеров забежали француженки Лу Жанмонно и Жюлья Симон

10A. Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге

Мартин Баколе сомневается, что элитные боксеры не побоятся с ним провести бой

10B. Йока проиграл Такаму. Второй апсет за последний год для француза

Фиаско или есть еще шансы?