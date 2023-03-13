Буяльский наказал Днепр-1, Шахтер стал лидером, Малиновский разрядил пушку
Главные новости за 12 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 марта.
1A. Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Единственный в матче гол забил Виталий Буяльский
1B. ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
Вы удивитесь, но после матча удалили игрока «Динамо»
2A. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей
В опасной зоне находятся «Черноморец», «Минай» и «Львов»
2B. Стали единоличными лидерами. Шахтер в Кривом Роге разгромил Кривбасс
Команда Йовичевича дожала соперников во втором тайме
3A. Исенко снова это сделал. Ворскла спаслась от поражения в игре против Вереса
Голкипер команды Виктора Скрипника потянул два пенальти в компенсированное время
3B. Все решил стандарт. Колос одержал минимальную победу над Рухом
Ковалевцы второй раз в сезоне обыграли львовян
4A. Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минутах
4B. Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм
Поединок завершился со счетом 3:0, «канониры» оторвались от «Манчестер Сити»
5. ОФИЦИАЛЬНО. Федорчук завершил карьеру. Он провел 262 матча в УПЛ
Валерий повесил бутсы на гвоздь в 34 года
6. Шахтер имеет предложения по трансферу Педриньо от двух клубов
Выкупить контракт бразильца хотят «Палмейрас» и «Лилль»
7. Прометей разгромно выиграл предпоследний матч регулярного чемпионата ЛЭБЛ
Украинская команда победила «Латвийский Университет» с разницей в 26 очков
8A. Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллсе
Ангелина выиграла первый сет у Марии Саккари, но гречанка сумела оформить камбэк
8B. Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Причина отказа украинки пока что неизвестна
9A. Эстерсунд-2023. Дудченко финишировал 16-м в масс-старте
Выиграл гонку норвежец Ветле Кристиансен
9B. Эстерсунд-2023. Вирер выиграла масс-старт
Также в тройку призеров забежали француженки Лу Жанмонно и Жюлья Симон
10A. Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Мартин Баколе сомневается, что элитные боксеры не побоятся с ним провести бой
10B. Йока проиграл Такаму. Второй апсет за последний год для француза
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