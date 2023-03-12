Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллс
Ангелина выиграла первый сет у Марии Саккари, но гречанка сумела оформить камбэк
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В третьем раунде украинка проиграла седьмой ракетке мира Марии Саккари из Греции.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 2:6, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Для Калининой это был седьмой матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и пятое поражение.
В следующем раунде Саккари сразится против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Вероники Кудерметовой (№11 WTA).
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