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  4. Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллс
WTA
12 марта 2023, 22:37 | Обновлено 12 марта 2023, 22:44
1127
12

Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллс

Ангелина выиграла первый сет у Марии Саккари, но гречанка сумела оформить камбэк

12 марта 2023, 22:37 | Обновлено 12 марта 2023, 22:44
1127
12
Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде украинка проиграла седьмой ракетке мира Марии Саккари из Греции.

Индиан-Уэллс. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 2:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Для Калининой это был седьмой матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и пятое поражение.

В следующем раунде Саккари сразится против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Вероники Кудерметовой (№11 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс Ангелина Калинина Мария Саккари
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Santk86
Так безвольно отдать концовку игры в нашем стиле, три двойные в такой важный момент, ну почему все наши теннисистки проваливаю концовку игры, нет у них психологической устойчивости. И почему Ангелина всю игру боялась перевести мяч по линии, а все время играла диагональ прямо на соперницу, за что в итоге и поплатилась. Такую Саккари просто нужно было обыгрывать.
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+8
Павло Бубенко
Значно слабше грала Геля у другому та третьому сетах, аніж у першому! Практично не було гострих розводів по кутах, все по центру...Вкрай слабка перша подача, ну а у третьому сеті й сили залишили, пішли подвійні...Могла, запросто могла проходити цю доволі слабку на сьогодні гречанку, але ж...Вигравати у топів Геля зможе лише тоді, коли не будуть тремтіти колінки перед ними! Але усе рівно - удачі тобі, Калініна, у майбутніх іграх!
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+6
Александр Ад
у Гелі було багато невірних рішень по ходу гри,та і психологія підвела.Ну що ж тепер підготовка до любимих грунтових змаганью
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+5
Fdail
Три подвійних на вирішальному геймі - це вже якийсь діагноз. Ну як так можна, були абсолютно всі шанси виграти Саккарі.Ех, далі Маямі,  а там, якщо не помиляюсь,  треба захищати 1/8 фіналу 
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+5
chevars
Калініна у трисетовій битві програла сама собі
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+4
u6464u
на кону за вихід в четвертий круг стояло 97000у.е, , мабуть вони для Гелі  непотрібні ,моментами  Калініна  виглядала  дуже добре, таку Саккарі  потрібно було проходити , на жаль .
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+4
Олександр Панасюк
Де подача??? Взяла приклад з Марти... Ну і?
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+2
Alehandro
Я збився з рахунку скільки разів за матч я кричав "Дурепа, бий в лінію!!!") Не розумію чому Геля завжди б"є кроси, коли фізика та геометрія так і шепочуть, що треба завершувати ударом в лінію. І останній розіграш в матчі, власне, як вишенька на торті
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+2
kollekciy
А, та 17 річна дівчинка більше заслужила виграти у Калініної, ніж Саккарі, але захотіла перевершити Марту за подвійними. Лінда виграла б сьогодні, бо Марія в цьому році стабільно значно гірше грає. 
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-1
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alex55
коли навіть із 17-ти річною дівчинкою проблеми у грі, то що буде із Саккарі. 17 ікспертів мінуснули вчора цей допис. ось вам бабка й гриць. де поділись ті 17 адекватів у лапках? давайте, мінусуйте ще.
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-4
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