Калинина в трехсетовой битве проиграла седьмой ракетке мира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде украинка проиграла седьмой ракетке мира Марии Саккари из Греции.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 2:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Для Калининой это был седьмой матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и пятое поражение.

В следующем раунде Саккари сразится против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Вероники Кудерметовой (№11 WTA).