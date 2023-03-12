ОФИЦИАЛЬНО. Федорчук завершил карьеру. Он провел 262 матча в УПЛ

Опытный украинский полузащитник Валерий Федорчук завершил профессиональную карьеру.

Последним клубом 34-летнего Федорчука был львовский «Рух». Он останется в структуре клуба.

О завершении карьеры Федорчука было объявлено перед началом поединка 17-го тура УПЛ «Рух» – «Колос». Генеральный директор Игорь Дедишин и спортивный директор футбольного клуба «Рух» подарили игроку памятную футболку с символической цифрой «296» – именно столько матчей он провел на элитном уровне украинского футбола, а также картину с изображением всей «руховской» команды.

В общей сложности Валерий Федорчук в Украинской Премьер-лиге выступал за 9 клубов: «Львов», «Кривбасс», «Днепр», «Карпаты», «Волынь», «Динамо», «Верес», «Мариуполь» и «Рух». Сыграл в главном футбольном турнире Украины 262 поединка, в которых забил 21 гол, еще 18 игр он провел в Кубке Украины, 15 – в еврокубках, один – в Суперкубке Украины. В общей сложности – на клубном уровне в УПЛ – 296 игр и 22 гола.