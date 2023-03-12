Шахтер имеет предложения по трансферу Педриньо от двух клубов

У руководства «Шахтера» на столе есть два предложения по трансферу 24-летнего атакующего хавбека Педриньо, который в настоящий момент на правах аренды (до 30 июня) выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

Выкупить Педриньо у «горняков» желают «Палмейрас» и «Лилль», но украинцы не спешат соглашаться ни на одно из предложений.

В случае с «Палмейрасом» речь идет о 10 миллионах евро и трансферных правах на Кевина, которого бразильцы также оценили в 10 миллионов. Но «Шахтер» не согласен с таким подходом, хотя ранее был готов заплатить за молодого вингера даже больше. Сейчас «горняки» полагают, что Кевин, у которого нет опыта выступлений на взрослом уровне, не стоит дороже 5 миллионов.

Что касается предложения «Лилля», то французы готовы отдать за Педриньо 20 миллионов евро, но в рассрочку. «Шахтер» же хочет получить всю сумму сразу одним платежом.

Оба предложения пока не отвергнуты «Шахтером». Дончане раздумывают над тем, чтобы обговорить с «Палмейрасом» и «Лиллем» некоторые изменения, с учетом которых будут готовы одобрить трансфер.

Также заинтересованность в покупке Педриньо проявляет его нынешний клуб «Атлетико Минейро». Ожидается, что «петушки» направят «горнякам» официальное предложение по хавбеку до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что Педриньо категорически настроен не возвращаться в Украину, и даже будет готов просить ФИФА посодействовать расторжению его контракта с «Шахтером», если донецкий клуб откажется от его продажи.