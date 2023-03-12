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Рух Львов
12.03.2023 15:00 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 16:57 | Обновлено 12 марта 2023, 17:28
447
0

Все решил стандарт. Колос одержал минимальную победу над Рухом

Ковалевцы второй раз в сезоне обыграли львовян

12 марта 2023, 16:57 | Обновлено 12 марта 2023, 17:28
447
0
Все решил стандарт. Колос одержал минимальную победу над Рухом
УПЛ

Тренерский штаб «Руха» по сравнению с прошлым туром сделал несколько изменений в стартовом составе. Вместо Сапуги, Мысыка, Веремиенко и дисквалифицированного Климчука на поле вышли Довгий, Слюбик, Роман и Карабин. В составе «Колоса» после поражения от «Кривбасса» произошла лишь одна кадровая ротация: вместо Лысенко в игру вступил Исаенко.

Перед игрой прошли торжественные проводы ветерана украинского футбола и «Руха» Валерия Федорчука, который в составе разных клубов провел во всех турнирах 296 (!) игр. Обе команды живо начали поединок на «Арене Львов», однако до опасных завершающих ударов дело не доходило. При этом игроки при передачах партнерам часто допускали ошибки.

Пройти массированные оборонные редуты соперников было сложно и в ход пошли дальние завершающие удары. В частности, издалека пробивал Таллес, но мяч пролетел гораздо выше ворот. С другой стороны, после стандарта в исполнении Богданова мяч попал в руку защитника, однако арбитр считал, что все было в рамках правил. В целом, защитники «Руха» в сложных ситуациях не рисковали, выбивая мяч за пределы поля.

В начале второй половины встречи хозяева поля создали реальный голевой момент в матче, когда после передачи Соломона пробивал Таллес, но мяч пролетел рядом со штангой ворот «Колоса». Вскоре Альваренга, выполняя штрафной удар, пробил мимо ворот, а Безбородько из центра штрафной пробил несильно в руки Панькиву.

А потом пришел черед и голу, который удалось забить гостям. Богданов выполнил штрафной удар, Слюсарь неудачно выбил мяч, который первым успел добить в ворота Ориховский, в свое время выступавший и за «Рух». Для Павла это был 15-й гол в УПЛ. «Желто-черные» быстро могли сравнять счет, когда Карабин во вратарской пытался замкнуть передачу партнера и в борьбе с Богдановым оказался на газоне, но арбитр посчитал, что нарушения правил не было.

Также имел возможность отличиться и неприкрытый Притула, после передачи Соломона пробивавший головой, но мяч пролетел мимо ворот. В итоге «Рух» на своем поле потерпел 10-е поражение в УПЛ, в том числе второе от «Колоса». Завершилась клубная рекордная голевая серия руховцев в УПЛ, которая длилась 9 игр (13 голов). «Желто-черные» пропускают голы в 8 матчах подряд (10 голов), а на своем поле - на протяжении рекордных для клуба 9-ти игр (13 голов). «Колос» же при Ярославе Вишняке одержал 10 победу в чемпионатах, в том числе вторую над «Рухом» в нынешнем сезоне.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Рух» – «Колос» – 0:1

Ориховский (64)

Дидык (60) – Кравченко (18), Безбородько (35), Болбат (52)

«Рух»: Панькив, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий, Роман, Слюсар, Альваренга (Мысык, 68), Карабин (Рунич, 81), Соломон, Таллес (Притула, 68)

«Колос»: Волынец, Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко (Золотов, 76), Богданов (Милько, 85), Ориховский, Смирный, Болбат, Безбородько (Попов, 89), Исаенко (Велетень, 85)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – КОЛОС. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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