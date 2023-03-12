В воскресенье, 12 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Колос». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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Ковалевский клуб опережает львовян на три очка. В прошлом туре «Рух» одержал победу над «Металлистом» со счетом 2:1, а «Колос» проиграл «Кривбассу» – 0:1. В первом круге ковалевцы обыграли руховцев со счетом 2:0 (результативными ударами отметились Милько и Безбородько).

Ростислав Лях, защитник «Руха»:

«Тренируемся в позитивном и приподнятом настроении. Конечно, после победы работается намного легче. Активно проводим подготовку к матчу с «Колосом», все мысли только о нашем сопернике. Это достаточно возрастная, опытная и силовая команда, сейчас играет по новой схеме. Потому будет интересный матч. Мы его с нетерпением ждем. Надеемся взять реванш за поражение в первом круге, поэтому думаем и настраиваемся исключительно на победу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.