Украина. Премьер лига12 марта 2023, 21:35 | Обновлено 12 марта 2023, 21:48
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Рух – Колос – 0:1. Федорчук завершил карьеру. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги
12 марта 2023, 21:35 | Обновлено 12 марта 2023, 21:48
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В матче 17-го тура УПЛ на Арене Львов «Рух» проиграл «Колосу» со счетом 0:1.
Победу гостям принес точный удар Павла Ориховского на 64-й минуте матча.
Перед игрой прошли проводы ветерана Валерия Федорчука, который решил завершить карьеру.
УПЛ. 17-й тур, 12 марта
Рух Львов – Колос Ковалевка – 0:1
Гол: Ориховский, 64
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
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