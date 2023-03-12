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Чемпионат Украины
Рух Львов
12.03.2023 15:00 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 21:35 | Обновлено 12 марта 2023, 21:48
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Рух – Колос – 0:1. Федорчук завершил карьеру. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги

12 марта 2023, 21:35 | Обновлено 12 марта 2023, 21:48
230
0
Рух – Колос – 0:1. Федорчук завершил карьеру. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В матче 17-го тура УПЛ на Арене Львов «Рух» проиграл «Колосу» со счетом 0:1.

Победу гостям принес точный удар Павла Ориховского на 64-й минуте матча.

Перед игрой прошли проводы ветерана Валерия Федорчука, который решил завершить карьеру.

УПЛ. 17-й тур, 12 марта

Рух Львов – Колос Ковалевка – 0:1

Гол: Ориховский, 64

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос видео голов и обзор Валерий Федорчук завершение карьеры Павел Ориховский
Источник Sport.ua
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