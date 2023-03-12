Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного момента с игры»

Помощник главного тренера украинского футбольного клуба «Рух» Леонида Кучука Виталий Пономарев прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против «Колоса»:

«К сожалению, этот матч закончился для нас отрицательным результатом. Хотя по игре мы ничем не уступали соперникам. «Колос» не создал ни одного момента с игры, зато забил из стандарта. В том эпизоде сказался недостаток концентрации.

Сегодня не смогли сыграть Марко Сапуга и Юрий Климчук. Они наши ведущие футболисты. Но хочется, чтобы в команде, которая в будущем хочет на что-то претендовать, те игроки, которые есть для ротации и которые выходят на замены, не ослабляли игру, а выходили и могли их заменить достойно.

У нас молодая команда. Эти футболисты должны через это пройти, набраться опыта и двигаться дальше. У «Колоса» гораздо более опытная команда. Не имея реальных моментов, они все же вытеснили свой гол из стандарта и выиграли в этом матче 1:0. Наверное, как раз опыт и сыграл свою роль».

Поединок 17-го тура УПЛ «Рух» – «Колос» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.