В воскресенье, 12 марта, в заключительном матче 17-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Колос». Руховцы имеют возможность догнать по очкам ковалевцев, взяв при этом реванш за поражение в первом круге.

Рух

ФК «Рух» недавно подписал соглашение со стадионом «Арена Львов», где «желто-черные» будут принимать своих соперников во второй части текущего чемпионата. Игроки «Руха» забивают голы в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 9 игр – 13 голов. Руховцы пропускают голы в 7-ми матчах подряд – 9 голов, а на своем поле - на протяжении рекордных для клуба 8-ми игр: 12 голов. Голевая серия Ярослава Карабина длится в чемпионате три игры – 3 гола. Подопечные Леонида Кучука к новой встрече подошли с кадровой потерей. Из-за перебора желтых карточек в составе «Руха» не сможет выйти на поле лучший бомбардир команды Юрий Климчук.

По словам футболистов, они хотят взять реванш за поражение в первом круге, когда руховцы уступили в Ковалевке со счетом 0:2. Сейчас тщательно изучают соперника, разбирают его сильные и слабые качества и настраиваются на серьезную игру. Алексей Довгий, например, отметил: «Нас ожидает сильная и опытная команда. Она уже давно играет одним составом, там только точечно людей подбирают. Поэтому все мысли только о воскресном поединке».

Колос

Для «Колоса» это уже четвертая подряд гостевая игра в чемпионате. В предыдущих двух выездных матчах «Колос» завоевал только одно очко. В прошлом туре ковалевцы встречались с «Кривбассом» и проиграли со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине второй половины встречи.

Тренерский штаб ковалевского клуба задействовал с начала чемпионата только 23 игрока, что свидетельствует о стабильности состава. К примеру, вратарь Евгений Волынец принимал участие во всех матчах нынешнего сезона. «Колос» при Ярославе Вишняке может одержать 10-ю победу в УПЛ.

Статистика встреч

Руховцы провели пока 4 матча в УПЛ с ковалевцами: победа, ничья и два поражения. На поле же «Руха» соперники встречались только один раз, когда 20 сентября 2020 года «Колос» сумел вернуться домой с победой со счетом 2:1. Тогда у ковалевцев дубль оформил Евгений Морозко, а у «желто-черных» отличился Ростислав Русин.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который провел 22 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Омельченко отыграл три матча в чемпионатах, в том числе два именно с «Колосом»: победа и поражение (в матче первого круга). «Колос» же при этом арбитре в общей сложности провел уже 7 игр в УПЛ: две победы и пять поражений.

Прогноз на противостояние

«Рух» после победы над «Металлистом» постарается очков не терять и в первой официальной домашней игре года. Считаем, что «желто-черные» сумеют одержать минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Веремиенко, Лях, Дидык, Мысык, Сапуга, Таллес, Слюсар,

Соломон, Карабин, Альваренга.

«Колос»: Волинец, Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Богданов, Ориховский, Болбат, Смирный, Безбородько, Лысенко

12 марта, воскресенье