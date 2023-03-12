Исенко снова это сделал. Ворскла спаслась от поражения в игре против Вереса

​Все внимание рядовых украинских болельщиков во время воскресной части семнадцатого тура национального первенства было сосредоточено вокруг матча лидеров с участием днепровского «Днепра-1» и киевского «Динамо». Однако не стоило также забывать о параллельной встрече в Ровно, где местный «Верес» принимал полтавскую «Ворсклу», и при этом команды в турнирной таблице разделяло даже меньшее количество очков, чем более статусных соперников. Но позиции коллективов в нижней части турнирной таблицы все же имели весомое значение.

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Погода на территории нашей страны в эти дни – это нечто. Только за время первого тайма отчетной встречи приятное весеннее солнце сменялось мощным снегопадом, который превращался в дождь, после чего все повторялось в произвольном порядке. Играть при таких условиях было еще тем испытанием, но футболисты не падали духом, и пытались демонстрировать приличные скорости, кое-где даже превышавшие аналогичные показатели в параллельной игре.

«Верес», как и в матче против «Черноморца» неделю назад (1:3), неожиданно начинал с активной позиции в прессинге на чужой половине поля, но полтавскому коллективу удалось довольно быстро обойти все потенциальные ловушки. В конце концов команда Виктора Скрипника включила технику и молниеносные розыгрыши перед чужим штрафным посреди первого тайма, и почти сразу создала достойный голевой момент.

Однако сколько мы будем в последствии рассматривать явный выход мяча за лицевую во время прострела с левого фланга от Кравца на ближний угол вратарского для Сефери, который затем выполнит удар под дальнюю штангу. Точно не меньше, чем пытались придирчиво просматривать повтор этого момента в поисках истины. У арбитров подобной возможности, к сожалению, не было, поэтому неправомерный гол «Ворсклы» все же засчитали.

И если бы игроки ровенского коллектива были немного ловчее в чужой штрафной, то этот досадный эпизод им удалось бы перекрыть относительно быстро. Безумный момент имел Гайдучик сразу после пропущенного мяча, но передачу Пасича с левого фланга перевел мимо дальней стойки пустых ворот. К концу тайма команды обменялись еще по одному голевому выпаду, но в конце концов гости ушли на перерыв с преимуществом по счету.

Вторая половина игры начиналась для «Вереса» штрафным у правого угла чужих владений, из которого Клец решил пробить в дальний угол на неудобной для голкипера высоте, и Исенко чуть ли не впервые был вынужден ошибиться при спасении собственных ворот. Рикошет от вратаря ушел в Кравца, а тот случайно срезал мяч в свои ворота. На волне от столь резкого начала тайма команды даже не заметили начало очередного снегопада.

«Ворскла» тогда начала допускать непринужденные ошибки при построении собственных атак, что в конце концов привело к контрвыпаду соперников в завершение полного часа игрового времени. Пасича запустили передачей к левому флангу, откуда он снова сыграл в центр штрафного на Гайдучика, а тот со второй попытки наконец-то выполнил работу центрального нападающего. Хозяева поля поймали кураж, и пытались постоянно беспокоить Исенка выстрелами разного калибра, и долго команда Скрипника не могла остановить выпады на собственные ворота.

Лишь под занавес встречи гости из Полтавы вспомнили, что существуют еще и чужие ворота, а на табло горит неблагоприятный для них счет. Массированный штурм ворот Когута наконец привел к случайному фолу Клеца в борьбе в центре штрафной на 85 минуте, после чего дубль ударом в центр ворот с пенальти оформил Сефери.

«Ворскла», возможно, радостно согласилась бы и на итоговую ничью в тот момент, но соперникам двух мячей на собственном счету было мало, и поэтому они проводили компенсированные минуты на чужой половине поля. В конце концов «Верес» заработал пенальти усилиями Черныша у левого угла штрафной, с чем также можно было поспорить в контексте места нарушения правил со стороны Хрипчука. Но Клец ударом в левый угол не пробил Исенко, после чего Чеснаков фолом не дал добить Шестакову, но и второй выстрел с отметки, от Вовченка, потянул вратарь команды Скрипника.

В следующем туре ровенский «Верес» сыграет домашний матч против днепровского «Днепра-1», тогда как полтавская «Ворскла» будет принимать харьковский «Металлист 1925».

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Верес» – «Ворскла» - 2:2

Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25, 86 (пен.)

На 90+3 минуте Дмитрий Клец («Верес») не забил пенальти (вратарь).

На 90+4 минуте Семен Вовченко («Верес») не забил пенальти (вратарь).

Балан, 20, Курко, 58, Клец, 85 – Кравец, 30, Павлюк, 47, Скляр, 55, Фелипе, 57, Юрченко, 70, Чеснаков, 90+4

«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан – Кучеров, С. Шарай (Лебеденко, 74) – Г. Пасич (В. Шарай, 82), Клец, Дахновский (Близниченко, 80) – Гайдучик (М. Шестаков, 75).

«Ворскла»: Исенко – Чеснаков, Хрипчук, Фелипе (Челядин, 71) – Кравец, Юрченко, Павлюк (Черныш, 71), Скляр (Кане, 71), Пердута – Сефери, Степанюк.

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 9 (4) – 10 (5)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 2 – 4.

ВЕРЕС - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C