В воскресенье, 12-го марта, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ровном, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Без побед в первом туре после зимней паузы в играх против «Черноморца» (1:3) и «Зари» (2:3) соответственно команды Юрия Вирта и Виктора Скрипника усложнили себе жизнь во второй половине турнирной таблицы. Имея далеко не самый слабый состав, полтавчане находятся непривычно низко, в то время как ровенчане являются единственной командой «элиты», которая проиграла в последних пяти матчах кряду. Еще немного, и «красно-черные» окажутся в зоне переходных матчей. Впрочем, «зелено-белые» опережают их всего на один балл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.