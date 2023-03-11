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Верес
12.03.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 21:21 | Обновлено 11 марта 2023, 21:22
49
0

Верес – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

11 марта 2023, 21:21 | Обновлено 11 марта 2023, 21:22
49
0
Верес – Ворскла. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В воскресенье, 12-го марта, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ровном, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Без побед в первом туре после зимней паузы в играх против «Черноморца» (1:3) и «Зари» (2:3) соответственно команды Юрия Вирта и Виктора Скрипника усложнили себе жизнь во второй половине турнирной таблицы. Имея далеко не самый слабый состав, полтавчане находятся непривычно низко, в то время как ровенчане являются единственной командой «элиты», которая проиграла в последних пяти матчах кряду. Еще немного, и «красно-черные» окажутся в зоне переходных матчей. Впрочем, «зелено-белые» опережают их всего на один балл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко Sport.ua
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