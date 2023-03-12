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Верес
12.03.2023 13:00 – FT 2 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 16:31 | Обновлено 12 марта 2023, 16:37
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Юрий ВИРТ: «Мы и на сборах много пенальти не забивали»

Наставник «Вереса» – о ничье в матче 17-го тура УПЛ против «Ворсклы»

12 марта 2023, 16:31 | Обновлено 12 марта 2023, 16:37
631
0
Юрий ВИРТ: «Мы и на сборах много пенальти не забивали»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер украинского футбольного клуба «Верес» из Ровно Юрий Вирт прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против полтавской «Ворсклы»:

«Впечатление – двоякое. Игрой я доволен. Но результат мог быть лучше.

«Ворскла» лучше работала с мячом на старте. Они играли более агрессивно. Пропустив, мы заиграли раскрепощеннее – понимали, что надо отыгрываться. И нам это удалось. Мы стали лучше цепляться за мяч. Еще до перерыва могли забить.

В перерыве просил команду оставить в раздевалке счет первого тайма, большими силами идти вперед и забивать.

Вышли, дважды забили. Хорошие, трудовые голы. При счете – 2:1 Николай Гайдучик мог закрывать игру. Такие моменты нужно реализовывать. Пропущенный второй гол – результат ошибки. Очень разочарованы, конечно, незабитыми пенальти.

Сейчас все в раздевалке с опущенными головами. А я говорю им – наоборот: «Поднимите головы»! Это уже история. Мы играли против очень сильного соперника. И им ничем не уступали.

Относительно пенальти – знаю, что это не наша сильная сторона. Мы и на сборах много пенальти не забивали. И в первой лиге не забивали. Это все психология футболистов».

Поединок 17-го тура УПЛ «Верес» – «Ворскла» завершился со счетом 2:2. На 90+3 и на 90+4 минутах у игроков «Вереса» был отличный шанс вырвать победу, но они дважды не реализовали пенальти.

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Юрий Вирт Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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