Юрий ВИРТ: «Мы и на сборах много пенальти не забивали»

Главный тренер украинского футбольного клуба «Верес» из Ровно Юрий Вирт прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против полтавской «Ворсклы»:

«Впечатление – двоякое. Игрой я доволен. Но результат мог быть лучше.

«Ворскла» лучше работала с мячом на старте. Они играли более агрессивно. Пропустив, мы заиграли раскрепощеннее – понимали, что надо отыгрываться. И нам это удалось. Мы стали лучше цепляться за мяч. Еще до перерыва могли забить.

В перерыве просил команду оставить в раздевалке счет первого тайма, большими силами идти вперед и забивать.

Вышли, дважды забили. Хорошие, трудовые голы. При счете – 2:1 Николай Гайдучик мог закрывать игру. Такие моменты нужно реализовывать. Пропущенный второй гол – результат ошибки. Очень разочарованы, конечно, незабитыми пенальти.

Сейчас все в раздевалке с опущенными головами. А я говорю им – наоборот: «Поднимите головы»! Это уже история. Мы играли против очень сильного соперника. И им ничем не уступали.

Относительно пенальти – знаю, что это не наша сильная сторона. Мы и на сборах много пенальти не забивали. И в первой лиге не забивали. Это все психология футболистов».

Поединок 17-го тура УПЛ «Верес» – «Ворскла» завершился со счетом 2:2. На 90+3 и на 90+4 минутах у игроков «Вереса» был отличный шанс вырвать победу, но они дважды не реализовали пенальти.