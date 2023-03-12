ВИДЕО. Исенко отбил два пенальти за 1 минуту и спас Ворсклу от поражения

В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Ворсклой». Игра завершилась со счетом 2:2.

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На 90+3 минуте Дмитрий Клоц из ровенского клуба пробил 11-метровый и мог вырвать победу для своей команды, однако 19-летний голкипер «Ворсклы» Павел Исенко отбил пенальти. Мяч отлетел в сторону игроков и Владимир Чеснаков неудачно сыграл в подкате и сфолил в своей штрафной на сопернике.

Таким образом арбитр назначил второй пенальти за 1 минуту в ворота полтавской команды. К мячу подошел Семен Вовченко, однако и он не смог переиграть Исенко.