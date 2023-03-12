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  4. ВИДЕО. Исенко отбил два пенальти за 1 минуту и спас Ворсклу от поражения
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:27 | Обновлено 12 марта 2023, 16:18
3477
1

ВИДЕО. Исенко отбил два пенальти за 1 минуту и спас Ворсклу от поражения

Поединок между полтавской командой и «Вересом» завершился со счетом 2:2

12 марта 2023, 15:27 | Обновлено 12 марта 2023, 16:18
3477
1
ВИДЕО. Исенко отбил два пенальти за 1 минуту и спас Ворсклу от поражения
ФК Ворскла. Павел Исенко

В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Ворсклой». Игра завершилась со счетом 2:2.

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На 90+3 минуте Дмитрий Клоц из ровенского клуба пробил 11-метровый и мог вырвать победу для своей команды, однако 19-летний голкипер «Ворсклы» Павел Исенко отбил пенальти. Мяч отлетел в сторону игроков и Владимир Чеснаков неудачно сыграл в подкате и сфолил в своей штрафной на сопернике.

Таким образом арбитр назначил второй пенальти за 1 минуту в ворота полтавской команды. К мячу подошел Семен Вовченко, однако и он не смог переиграть Исенко.

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Павел Исенко Семен Вовченко видео пенальти Ворскла Полтава Верес Ровно Верес - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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andre_lui
Гарні у Ворскли воротарі: Пятов, Різник тепер Ісенко, колись ще Ковтун був
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