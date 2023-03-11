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Чемпионат Украины
Верес
12.03.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 16:24 |
136
0

Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В турнирной таблице Премьер-Лиги соперников разделяет всего лишь одно очко

11 марта 2023, 16:24 |
136
0
Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 17-м туре друг с другом сыграют команды, которые неудачно начали вторую часть чемпионата страны. И «Верес», и «Ворскла» неделю назад потерпели поражение в матчах, где они вполне могли рассчитывать, как минимум, на ничью.

Верес

Подопечные Юрия Вирта в предыдущем туре встречались дома с одесским «Черноморцем» и до 76-й минуты на табло было равенство. Однако, пропустив в концовке матча два мяча, футболисты «Вереса» были вынуждены покинуть поле побежденными 1:3.

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На послематчевой пресс-конференции наставник хозяев был явно недоволен игрой команды и посетовал на ошибки, которые привели к взятию их ворот. Досталось от главного тренера и новичкам «Вереса», которые пришли в клуб в нынешнее межсезонье. Единственным, кто заслужил положительной оценки, стал защитник Александр Маткобожик, отличившийся в дебютном для себя матче за новую команду забитым голом.

Кстати, для «Верес» это было пятое поражение подряд в нынешнем сезоне, что является антирекордом для клуба из Ровно. А еще ровенские футболисты с учетом прошлого сезона не могут выиграть дома уже 8 поединков кряду (2 ничьи и 6 поражений) и пропустили в свои ворота в 12-ти турах подряд. Так что в игре с «Ворсклой» они наверняка постараются прервать неудачные для себя серии.

Ворскла

Полтавский клуб в 16-м туре принимал луганскую «Зарю» в Александрии на стадионе «Ника» и к 16-й минуте уже имел преимущество в два мяча. Более того, когда закончилось основное время второго тайма и пошли компенсированные минуты, «Ворскла» продолжала вести в счете 2:1. Но не смогла не только удержать победный результат, а и проиграла 2:3.

Ради справедливости надо отметить, что в той игре подопечные Виктора Скрипника с 71-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления одного из новичков клуба бразильского защитника Рамиреса. Кроме того, «Ворскла» проводила свой первый матч без многолетнего основного вратаря Дмитрия Ризныка, перешедшего в «Шахтер». И именно его присутствия на поле, возможно, не хватило команде для достижения позитивного результата на последних минутах.

Вообще, глядя на выступление полтавчан в нынешнем чемпионате, можно сделать вывод, что играет команда очень неровно, чередуя успешные игры с неудачными. Так, в активе «Ворсклы» уже есть 5 побед, а также ничьи с командами из верхней части турнирной таблицы «Днепром-1», «Динамо», «Александрией». И в то же время полтавские футболисты уже проиграли 8 матчей из 16, пропустив в свои ворота 23 гола.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели 5 матчей, из которых 3 выиграла «Ворскла», 1 раз победил «Верес» и еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В первом круге нынешнего чемпионата, когда игра проходила в Ужгороде, успех был на стороне «Вереса» 2:1. У победителей отличились Кучеров и М.Шестаков, а у полтавчан Скляр. Также надо напомнить, что обе команды в период подготовки ко второй части сезона приняли участие в турнире «BGV Winter Cup 2023», который проходил в Турции. 15 февраля «Верес» и «Ворскла» сошлись в очном противостоянии. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти победили футболисты из Полтавы 5:4.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Гагун, Маткобожик, Курко, Балан, Клец, Кучеров, Г.Пасич, Лебеденко, Дахновский, М.Шестаков

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Яворский, Чеснаков, Скляр, Юрченко, Павлюк, Сефери, Степанюк, Фелипе, Лопес

Прогноз на противостояние:

Ожидаем интересный и упорный поединок, в котором шансы на победу будут иметь обе команды. Но, скорее всего, будет ничья 1:1.

12 марта, воскресенье

«Верес» – «Ворскла»
Ровно. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
ВЕРЕС – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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