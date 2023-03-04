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Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Верес» - «Черноморец» - 1:3.

Маткобожик, 60 - Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3, пен.

Г. Пасіч, 24, Клец, 39, С. Шарай, 69, Маткобожик, 87 - Путря, 79.

«Верес»: Когут – Гагун, Маткобожик, Курко, Балан – Клец, Кучеров - Г.Пасич, Ст.Шарай (Лебеденко, 73), Дахновский (А. Близниченко, 73) – Гайдучик (М. Шестаков, 73).

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузык (Демченко, 81), Политыло (Авагимян, 81), Бадибанга, Юсов (Гладкий, 89), Штогрин (Алефиренко, 73).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА