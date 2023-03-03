Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Черноморец» из Одессы. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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«Верес» перед стартом второго круга занимает десятое место в турнирной таблице и имеет серию из 11(!) матчей, в которых обязательно пропускал гол. «Черноморец» находится еще ниже – на 15 месте. Обе команды имеют не слишком веселые серии без побед в осенней части, поэтому будут стараться прервать их в субботу. Матч первого круга между командами закончился счетом 1:0 в пользу ровенской команды, гол забил Дмитрий Клец.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Черноморец» в украинской версии сайта.
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