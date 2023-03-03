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Чемпионат Украины
Верес
04.03.2023 14:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 20:19 | Обновлено 03 марта 2023, 20:24
231
1

Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

03 марта 2023, 20:19 | Обновлено 03 марта 2023, 20:24
231
1
Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ
03 марта в 20:13 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Черноморец» из Одессы. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» перед стартом второго круга занимает десятое место в турнирной таблице и имеет серию из 11(!) матчей, в которых обязательно пропускал гол. «Черноморец» находится еще ниже – на 15 месте. Обе команды имеют не слишком веселые серии без побед в осенней части, поэтому будут стараться прервать их в субботу. Матч первого круга между командами закончился счетом 1:0 в пользу ровенской команды, гол забил Дмитрий Клец.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Черноморец» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Zanregent
Мой прогноз что Черноморец не вылетит из УПЛ
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