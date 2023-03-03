В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Авангард» примет «Черноморец» из Одессы. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Верес

Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 10-е место, имея 17 очков после 15-ти матчей. В активе у команды 5 побед при двух ничьих, в пассиве – восемь поражений.

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В концовке первой части сезона «Верес» выдал серию из четырех поражений. 5 ноября он разгромил «Металлист 1925» со счетом 4:1. Далее последовали сплошь неудачи – в матчах с «Шахтером» (0:2), «Александрией» (2:3), «Динамо» (0:1) и «Ингульцом» (0:1).

На сегодня у ровенской команды имеется серия без забитых мячей в УПЛ продолжительностью в 180 минут. Зато «Верес» пропускает в 11-ти встречах кряду (17 голов), что является неприятным клубным рекордом.

При подготовке к весне-2023 «Верес» принял участие в розыгрыше Winter Cup, где сыграл три поединка: по пенальти проиграл «Полесью» из Житомира (основное время – 3:3, пенальти – 3:4) и полтавской «Ворскле» (основное время – 0:0, пенальти – 4:5), а также обыграл «Левадию» (3:1). Кроме этого, ровенчане провели еще три спарринга, в которых выиграли у армянского «Пюника» (1:0) и молдавской «Зари» Бельцы (2:0) плюс проиграли латвийскому клубу «Валмиера» (2:3).

После первой части сезона «Верес» распрощался с защитником Мирошником, хавбеками Шестаковым и Евгением Пасичем, нападающим Сергийчуком. Пополнили ряды команды игроки обороны Балан, Хондак и Маткобожик, а также полузащитники Близниченко и Тишининов.

Черноморец

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице УПЛ на 15-й позиции с 11-ю очками после 15-ти поединков. В 2-х матчах команда победила, пять раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, мячи 10-20.

Под занавес летне-осенней части сезона «моряки» выдали серию из трех встречи без победы. В середине ноябре прошлого года они обыграли со счетом 1:0 «Минай» и 2:0 «Львов». Затем «Черноморец» разошелся миром 0:0 с «Металлистом», проиграл 0:1 «Кривбассу» и поделил очки с «Рухом» - 2:2.

При подготовке ко второй части чемпионата одесситы провели 7-мь контрольных спаррингом, в которых по три раза победили и проиграли, и один раз сыграли вничью. Программу товарищеских матчей зимы «Черноморец» завершил серией из четырех побед кряду. Он поочередно обыграл казахстанский «Шахтер» из Караганды (2:1), клуб «Турон» из Узбекистана (4:2), «Ниву» из Винницы (4:2) и одесскую команду «Реал Фарма» (5:0).

Во время зимнего антракта команда Романа Григорчука лишилась защитником Суханова и Джеймса, хавбеков Петько, Литвиненко, Фили, Наумца, Бобко и Кравченко, который завершил карьер, а также нападающего Кубемба. Новичками команды стали защитник Гучек, полузащитники Задоя, Васильев, Демченко, Хадида и экс-игрок коллектива Авагимян, нападающий Алефиренко.

Статистика матчей

«Верес» и «Черноморец» провели между собой в УПЛ 8-м очных встреч. 3 матча выиграли ровенчане, четыре – одесситы, одна игра завершилась вничью, мячи 9-7в пользу «Черноморца».

На поле «Вереса» проведено три поединка, в которых хозяева победили один раз, а гости – два, мячи 5-4 в пользу команды из Одессы.

Ориентировочные составы

Верес: Когут – Гагун, Маткобожик, Курко, Квасний, Кучеров, Клец, Дахновский, Г.Пасич, С.Шарай, Гайдучик.

Черноморец: Непогодов – Салюк, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Политыло, Задоя, Юсов, Брагару, Алефиренко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Впрочем, игра результативной быть не должна. Поэтому, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТМ 2,5 в матче.

4 марта, суббота