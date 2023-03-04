В субботу, 4 марта, состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Черноморцем». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу одесситов.

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Верес» – «Черноморец» – 1:3.



Голы: Маткобожик, 60 – Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3, пен.

«Верес»: Когут – Гагун, Маткобожик, Курко, Балан – Клец, Кучеров - Г.Пасич, Ст.Шарай (Лебеденко, 73), Дахновский (А. Близниченко, 73) – Гайдучик (М. Шестаков, 73).

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузык (Демченко, 81), Политыло (Авагимян, 81), Бадибанга, Юсов (Гладкий, 89), Штогрин (Алефиренко, 73).