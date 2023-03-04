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  4. Верес – Черноморец – 1:3. Пенальти Гладкого, 1-й гол Бадибанги. Видео голов
Чемпионат Украины
Верес
04.03.2023 14:00 – FT 1 : 3
Черноморец
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:30 |
274
0

Верес – Черноморец – 1:3. Пенальти Гладкого, 1-й гол Бадибанги. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

04 марта 2023, 17:30 |
274
0
Верес – Черноморец – 1:3. Пенальти Гладкого, 1-й гол Бадибанги. Видео голов
УПЛ

В субботу, 4 марта, состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Черноморцем». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу одесситов.

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Верес» «Черноморец» 1:3.

Голы: Маткобожик, 60 – Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3, пен.

«Верес»: Когут – Гагун, Маткобожик, Курко, Балан – Клец, Кучеров - Г.Пасич, Ст.Шарай (Лебеденко, 73), Дахновский (А. Близниченко, 73) – Гайдучик (М. Шестаков, 73).

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузык (Демченко, 81), Политыло (Авагимян, 81), Бадибанга, Юсов (Гладкий, 89), Штогрин (Алефиренко, 73).

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Гладкий (Черноморец).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Маткобожик (Верес).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Зиги Бадибанга (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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