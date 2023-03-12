Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1

Никогда такого не было, и вот опять. Что «Динамо», что «Днепр-1» можно смело назвать неудачниками стартового отрезка УПЛ. Киевляне в предыдущем туре безвольно и безропотно уступило неказистому «Ингульцу». А «днепряне» во второй части сезона и вовсе имели трехматчевую серию без побед: дважды не выиграли у кипрского АЕК в Лиге Конференций (и благополучно вылетели из турнира), не выиграли и у «Александрии» в рамках УПЛ (боевая ничья).

В итоге синхронных неудач оппоненты серьезно ухудшили свои позиции в чемпионате страны. Подопечные Кучера позволили «Шахтеру» сравняться по очкам, потеряв единоличное лидерство в таблице, а подопечные Луческу и вовсе потеряли место в топ-3. Так что игра в Ужгороде была чрезвычайно важна для соперников и с турнирной, и с имиджевой точки зрения. Ибо проигравший имел все основания попасть в жернова настоящего игрового кризиса и уничижительной критики.

По сравнению с матчем против «Александрии», наставник «Днепра-1» Александр Кучер произвел серьезные изменения. Вместо дисквалифицированного центрбека Сарапия вышел Адамюк. Валефа в воротах заменил Рыбак. Появились в основе Каплиенко и Пеглоу.

Его коллега Мирча Луческу тоже изрядно перетасовал стартовый состав после поражения от «Ингульца». По сравнению с тем поединком, в основе «бело-синих» появились три «новичка» - Вивчаренко, Лонвейк и Бенито.

Команды начали неспешно, однако без лишних сантиментов. Уже на второй минуте Пеглоу не очень дружественно встретил Караваева. Наверное, градус противостояния в игре не будет низким.

А спустя минут пять состоялся первый момент в игре. Создали его номинальные хозяева поля. Но не без «помощи» гостей: ошибкой Дячука едва не воспользовался Довбик, но его проход с острого угла заблокировал Нещерет.

Дальше динамовцы ненадолго перехватили инициативу. «Инициаторами» этого перехвата были Кабаев и Бенито. Однако киевлян хватило лишь на несколько навесных передач, что не стало проблемой для защиты «днепрян».

Атаковали динамовцы, а забивать должны были «днепряне». На 22 минуте им удалась отличная атака левым флангом с последующей передачей в центр штрафной площади. Пихаленок оказался на отличной ударной позиции, но как следует не сумел попасть по мячу.

Нерасторопностью в самый нужный момент «отличился» и Подлепенец, заменивший в начале игры травмированного Гуцуляка. Евгений оказался на хорошей ударной позиции, но чуть замешкался, и его заблокировал Вивчаренко.

Не забиваешь ты – забьют тебе. Динамовцы, в отличие от своего соперника, оказались не такими расточительными, получив шанс отличиться. Правда, этот шанс им на блюдечке преподнесли «днепряне». Точнее, защитник Хайнер. Под прессингом бразилец отдал передачу прямо на Буяльского, и Виталий, переложив мяч с ноги на ногу, пробил в дальний угол ворот. Без шансов для вратаря. Автор мяча в компании со своими одноклубниками побежали делиться радостью с Мирчей Луческу.

Больше запоминающихся моментов в первом тайме не было. За исключением травмы Буяльского. К счастью, повреждение у героя первой половины встречи оказалось несерьезным, и он продолжил игру.

Резюмируя первые 45-ть минут игры, нужно отметить, что она не получилась ни быстрой, ни зрелищной. Команды действовали в среднем темпе (в лучшем случае), было множество обоюдных ошибок. Одна из таких и привела к взятию ворот.

В перерыве Кучер от греха подальше убрал автора «результативной» передачи Хайнера, заменив того на Пасича. Луческу с заменами не спешил.

Первая треть второго тайма – выбросить и забыть. «Днепряне» ненавязчиво пытались комбинировать, но без обострения, динамовцы резонно не лезли на рожон. Перекатывание мяча ради перекатывания мяча. Откровенно неинтересно.

Дальше команда Луческу сподобилась на нечто похожее на опасный момент. Вышедший на замену Царенко сильно бил под острым углом, но мяч заблокировал Рыбак. Далее был опасный угловой в исполнении динамовцев, но точным ударом он так и не завершился.

На 72 минуте состоялось долгожданное возвращение Рамиреса в «Динамо»: Эрик заменил очень неубедительного Ваната. Так закончилась и вторая треть тайма: вспомнить снова особо нечего. Может, главные события в игре команды отложили на финиш?

На 82 минуте Бланко откровенно грубо наступил Буяльскому на ногу. По отчаянному крику Виталия можно было понять, что у динамовца серьезная травма. Но, к счастью, все обошлось: автор забитого мяча продолжил игру.

Он же спустя пару минут организовал опасную контратаку, однако она завершилась классным сейвом Рыбака после удара Лонвейка.

К основному времени матча арбитр добавил аж семь минут, чем вызвал ироническую улыбку Луческу. У «днепрян» оставался последний шанс – на финальный штурм. Однако никакого штурма не было – динамовцы весьма грамотно «сушили» игру. Единственный момент у хозяев – удар Адамюка головой, с которым справился Нещерет. Был момент и у гостей, когда Рамирес выходил один в один с голкипером, но Рыбака не переиграл.

В итоге динамовцы удержали победный счет, реабилитировавшись за поражение от «Ингульца». А вот «Днепр-1» во второй части сезона пока что лишь разочаровывает.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 0:1

Буяльский (41)

Бабенко (22), Бланко (83) – Сидорчук (32), Бенито (53), Лонвейк (70), Караваев (85)

Буяльский (после окончания матча)

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко (Амаш, 63), Адамюк, Сваток, Хайнер (Е.Пасич, 46), Пеглоу, Бабенко (Танчик, 82), Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Подлепенец, 19), Довбик

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито (Царенко, 58), Буяльский (Гармаш, 88), Кабаев (Н.Волошин, 88), Ванат (Рамирес, 73)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

ДНЕПР-1 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА