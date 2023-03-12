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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:00 | Обновлено 12 марта 2023, 15:54
7498
84

Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1

Единственный гол забил Буяльский

12 марта 2023, 15:00 | Обновлено 12 марта 2023, 15:54
7498
84
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
СК Днепр-1

Никогда такого не было, и вот опять. Что «Динамо», что «Днепр-1» можно смело назвать неудачниками стартового отрезка УПЛ. Киевляне в предыдущем туре безвольно и безропотно уступило неказистому «Ингульцу». А «днепряне» во второй части сезона и вовсе имели трехматчевую серию без побед: дважды не выиграли у кипрского АЕК в Лиге Конференций (и благополучно вылетели из турнира), не выиграли и у «Александрии» в рамках УПЛ (боевая ничья).

В итоге синхронных неудач оппоненты серьезно ухудшили свои позиции в чемпионате страны. Подопечные Кучера позволили «Шахтеру» сравняться по очкам, потеряв единоличное лидерство в таблице, а подопечные Луческу и вовсе потеряли место в топ-3. Так что игра в Ужгороде была чрезвычайно важна для соперников и с турнирной, и с имиджевой точки зрения. Ибо проигравший имел все основания попасть в жернова настоящего игрового кризиса и уничижительной критики.

По сравнению с матчем против «Александрии», наставник «Днепра-1» Александр Кучер произвел серьезные изменения. Вместо дисквалифицированного центрбека Сарапия вышел Адамюк. Валефа в воротах заменил Рыбак. Появились в основе Каплиенко и Пеглоу.
Его коллега Мирча Луческу тоже изрядно перетасовал стартовый состав после поражения от «Ингульца». По сравнению с тем поединком, в основе «бело-синих» появились три «новичка» - Вивчаренко, Лонвейк и Бенито.

Команды начали неспешно, однако без лишних сантиментов. Уже на второй минуте Пеглоу не очень дружественно встретил Караваева. Наверное, градус противостояния в игре не будет низким.

А спустя минут пять состоялся первый момент в игре. Создали его номинальные хозяева поля. Но не без «помощи» гостей: ошибкой Дячука едва не воспользовался Довбик, но его проход с острого угла заблокировал Нещерет.

Дальше динамовцы ненадолго перехватили инициативу. «Инициаторами» этого перехвата были Кабаев и Бенито. Однако киевлян хватило лишь на несколько навесных передач, что не стало проблемой для защиты «днепрян».

Атаковали динамовцы, а забивать должны были «днепряне». На 22 минуте им удалась отличная атака левым флангом с последующей передачей в центр штрафной площади. Пихаленок оказался на отличной ударной позиции, но как следует не сумел попасть по мячу.
Нерасторопностью в самый нужный момент «отличился» и Подлепенец, заменивший в начале игры травмированного Гуцуляка. Евгений оказался на хорошей ударной позиции, но чуть замешкался, и его заблокировал Вивчаренко.

Не забиваешь ты – забьют тебе. Динамовцы, в отличие от своего соперника, оказались не такими расточительными, получив шанс отличиться. Правда, этот шанс им на блюдечке преподнесли «днепряне». Точнее, защитник Хайнер. Под прессингом бразилец отдал передачу прямо на Буяльского, и Виталий, переложив мяч с ноги на ногу, пробил в дальний угол ворот. Без шансов для вратаря. Автор мяча в компании со своими одноклубниками побежали делиться радостью с Мирчей Луческу.

Больше запоминающихся моментов в первом тайме не было. За исключением травмы Буяльского. К счастью, повреждение у героя первой половины встречи оказалось несерьезным, и он продолжил игру.

Резюмируя первые 45-ть минут игры, нужно отметить, что она не получилась ни быстрой, ни зрелищной. Команды действовали в среднем темпе (в лучшем случае), было множество обоюдных ошибок. Одна из таких и привела к взятию ворот.

В перерыве Кучер от греха подальше убрал автора «результативной» передачи Хайнера, заменив того на Пасича. Луческу с заменами не спешил.

Первая треть второго тайма – выбросить и забыть. «Днепряне» ненавязчиво пытались комбинировать, но без обострения, динамовцы резонно не лезли на рожон. Перекатывание мяча ради перекатывания мяча. Откровенно неинтересно.

Дальше команда Луческу сподобилась на нечто похожее на опасный момент. Вышедший на замену Царенко сильно бил под острым углом, но мяч заблокировал Рыбак. Далее был опасный угловой в исполнении динамовцев, но точным ударом он так и не завершился.

На 72 минуте состоялось долгожданное возвращение Рамиреса в «Динамо»: Эрик заменил очень неубедительного Ваната. Так закончилась и вторая треть тайма: вспомнить снова особо нечего. Может, главные события в игре команды отложили на финиш?

На 82 минуте Бланко откровенно грубо наступил Буяльскому на ногу. По отчаянному крику Виталия можно было понять, что у динамовца серьезная травма. Но, к счастью, все обошлось: автор забитого мяча продолжил игру.

Он же спустя пару минут организовал опасную контратаку, однако она завершилась классным сейвом Рыбака после удара Лонвейка.

К основному времени матча арбитр добавил аж семь минут, чем вызвал ироническую улыбку Луческу. У «днепрян» оставался последний шанс – на финальный штурм. Однако никакого штурма не было – динамовцы весьма грамотно «сушили» игру. Единственный момент у хозяев – удар Адамюка головой, с которым справился Нещерет. Был момент и у гостей, когда Рамирес выходил один в один с голкипером, но Рыбака не переиграл.

В итоге динамовцы удержали победный счет, реабилитировавшись за поражение от «Ингульца». А вот «Днепр-1» во второй части сезона пока что лишь разочаровывает.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 0:1

Буяльский (41)

Бабенко (22), Бланко (83) – Сидорчук (32), Бенито (53), Лонвейк (70), Караваев (85)

Буяльский (после окончания матча)

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко (Амаш, 63), Адамюк, Сваток, Хайнер (Е.Пасич, 46), Пеглоу, Бабенко (Танчик, 82), Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Подлепенец, 19), Довбик

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито (Царенко, 58), Буяльский (Гармаш, 88), Кабаев (Н.Волошин, 88), Ванат (Рамирес, 73)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

ДНЕПР-1 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 84
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FunnyCat_____
Наше судейтсво в УПЛ -  это продажная женщина низшей ценовой категории, которая готова отдаться всем за копеечную мзду!
Кривушкин -  пузатое недоразумение , никогда не будет судить ничего выше УПЛ,а когда его покровителей выкинут из футбола, он отправится судить чемпионат коровников, где ему и место !
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+25
Показать Скрыть 4 ответа
Умник
Буя красава. Просто красная которой я горжусь. Ну и гол.
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+21
Sa sha
Кто может объяснить где вар и почему судья не пошел смотреть эпизод с буяльским?
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+19
Показать Скрыть 3 ответа
DK1961
ОПГ УАФ запланировала на этот матч ничью. Судьишка изо всех сил пытался это задание выполнить, когда понял, что днепряне сегодня не в состоянии даже опасный момент создать. Ну так хотя бы оставил Динамо без Буи на матч с Зарей. И доколе это все продолжаться будет?!!! Сложиться на киллеров для павелки и его прогнившего окружения?!!!
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+16
Микола Ведмідьов
Де червона за фол проти Буяльського? Як Шаран говорив? ВАР тільки для Динамо і Шахтаря. Але з цього ланцюгу потрібно прибрати Динамо. Павелко форева! Зараз ще Катюха там допрацює, і все добре! Копанка чемпіон! Гидко, дуже гидко....При цьому я не заперечую, що Динамо зіграло не фонтан, але ж....
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+15
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BUCH
Всі бачили як грали проти Буяльського!!! Питання тільки до однієї особи - суддя !!! 
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+15
sahka1981
Буя молодець! Червону отримав, зате висказав цьому гівну зі свистком хто він є на ділі... ну і що є вар що цього не має, без різниці, це ще після матчу з Інгульцем зрозуміло.
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+14
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Remark
Победа Динамо закономерна. Они имели 4 момента, забили только раз. Днепр-1 вообще без моментов! Довбика не было не видно, не слышно. Очень жаль. Фактически на данный момент сборная будет играть без форварда в хорошей форме. Ну и сама игра, в целом, не впечатлила. Нуднова-то было смотреть.
П.С. Судейство - это просто ужас. И то, слово "ужас" - мягко сказано. 
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+13
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Юрий Щербань
Судейство пипец,всё куплено пока эти Павелки и Луччи будут ,страна воюет а они издеваются над Динамо,так явно
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+12
osokor
Суддя явно з Дніпра. Чи, у всякому разі, отримує зарплату в Дніпрі. То, може, треба його туди і відправити, судити матчі колективів фізкультури. Хоча, там хлопці гарячі, поб'ють відразу...
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+10
Palyc
Даже и не вспомню кода смотрел игру судьи в футбол. Первый кандидат под мобилизацию.
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+9
Tom😼
З перемогою Динамо Київ!
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+9
valerafan1
Шаран мав рацію, ВАР тільки для того щоб вбивати Динамо і допомагати Шахтарю. Таким негідникам-суддям кривушкіним не місце в суддівському корпусі.
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+8
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Віталій Ткачук
Тому наші й не судять в єврокубках (байдуже який турнір). Всі думали що Катерина - дно, але ж ні, є чоловік який його пробиває. Як там павелко і фк шахрай, на скільки років співпраця?
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Жду Катю на Зарю))))
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+6
Макс Максов
Суддя звичайно клоун! За відвертий удар по нозі, без м'яча - жовта, а за емоції до судді після матчу - червона!
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+5
Andrey Ilyashenko
- Фейковий клуб вітаю з поразкою. Кияни красені. Суддя це просто "УПЛ" тому вони в Європі і не судять.  Що треба зробити на полі щоб тебе вилучити. На ..й послати як Буля зробив після свистка.  Бажаю зникнути СКД1 з мапи України і хай живе справжній Дніпро.
P.s. Чутливий адмін видаляє коментарі.
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Aleks04
Красніков та Кучер провалили цю зиму. Жахлива фізична підготовка в перемішку з незрозумілими трансферами. Матчів ще багато, але я починаю замислюватися щодо боротьби за 1-е місце. Думав, що з АЄКом спеціально злили, а ні.
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+4
Балабольченко Ломпаченко
У ДК, между прочим, есть неплохие шансы на 2 и даже на 1 место, если игра так и пойдет.
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+2
Умник
Антон Царенко очень круто вышел. Банально скорость пошла.
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+1
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