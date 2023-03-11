Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
12.03.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 19:35 | Обновлено 11 марта 2023, 19:36
601
2

Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17 тура Украинской Премьер-лиги

11 марта 2023, 19:35 | Обновлено 11 марта 2023, 19:36
601
2
Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 12 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Динамо». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом туре днепряне встречались с «Александрией» и упустили победу в концовке поединка. Матч завершился вничью со счетом 2:2. Такой результат спортклубовцев позволил «Шахтеру» по очкам догнать недавнего лидера Премьер-лиги. Киевляне и вовсе потерпели поражение, уступив «Ингульцу» со счетом 0:2. «Бело-синие» только второй раз в истории чемпионатов Украины проиграли в первом матче после зимнего перерыва. Раньше такое произошло в 1998 году, когда киевский клуб во Львове проиграл «Карпатам» (1:2). В первом круге днепряне разгромили «бело-синих» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кривбасс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Мы не та команда, которая может создать 20 моментов»
Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Футбол | 11 марта 2023, 18:27 0
Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство

Мюнхенская команда набрала форму

Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Футбол | 10 марта 2023, 21:14 4
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате

Команда лидирует в таблице

Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Футбол | 11.03.2023, 12:34
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
Бокс | 10.03.2023, 22:23
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11.03.2023, 04:21
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
А судити буде знову продажна Катерина?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 2
Футбол
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
09.03.2023, 21:41
Бокс
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
10.03.2023, 11:25
Футбол
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
11.03.2023, 09:30 11
Бокс
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 4
Бокс
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 11
Футбол
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности