В воскресенье, 12 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Динамо». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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В прошлом туре днепряне встречались с «Александрией» и упустили победу в концовке поединка. Матч завершился вничью со счетом 2:2. Такой результат спортклубовцев позволил «Шахтеру» по очкам догнать недавнего лидера Премьер-лиги. Киевляне и вовсе потерпели поражение, уступив «Ингульцу» со счетом 0:2. «Бело-синие» только второй раз в истории чемпионатов Украины проиграли в первом матче после зимнего перерыва. Раньше такое произошло в 1998 году, когда киевский клуб во Львове проиграл «Карпатам» (1:2). В первом круге днепряне разгромили «бело-синих» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.