Трудная и хорошая игра. Луческу был немногословен после матча с Днепром-1

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу после победы над СК «Днепр-1» в 17-м туре чемпионата Украины был немногословен.

«Была очень трудная и хорошая игра. Тактически хорошо укомплектованные команды, каждая хотела победить. Для нас сегодняшняя победа очень важна. Всем спасибо!», – сказал Луческу.

Отметим, что тренер «Динамо» не отвечал на вопросы журналистов.

После этой победы киевляне полноценно вернулись в гонку за медали. От третьего места их отделяет только одно очко, от второго – три.