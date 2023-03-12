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Днепр-1
12.03.2023 13:00 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:59 | Обновлено 12 марта 2023, 16:18
795
0

Трудная и хорошая игра. Луческу был немногословен после матча с Днепром-1

Мирча Луческу сказал всего несколько фраз и удалился

12 марта 2023, 15:59 | Обновлено 12 марта 2023, 16:18
795
0
Трудная и хорошая игра. Луческу был немногословен после матча с Днепром-1
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу после победы над СК «Днепр-1» в 17-м туре чемпионата Украины был немногословен.

«Была очень трудная и хорошая игра. Тактически хорошо укомплектованные команды, каждая хотела победить. Для нас сегодняшняя победа очень важна. Всем спасибо!», – сказал Луческу.

Отметим, что тренер «Динамо» не отвечал на вопросы журналистов.

После этой победы киевляне полноценно вернулись в гонку за медали. От третьего места их отделяет только одно очко, от второго – три.

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Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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