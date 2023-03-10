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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 23:36 | Обновлено 11 марта 2023, 00:39
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Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Центральный матч 17 тура состоится в Ужгороде

10 марта 2023, 23:36 | Обновлено 11 марта 2023, 00:39
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Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В центральном поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Днепр-1» и «Динамо». Обе команды после возобновления чемпионата потеряли очки. Но если киевляне безропотно уступили одному из аутсайдеров турнира, то подопечные Александра Кучера упустили победу в противостоянии с непростым соперником.

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Днепр-1

После окончания зимней паузы днепряне провели уже три встречи, которые вряд ли вызвали позитивные эмоции у поклонников спортклубовцев. В Лиге конференций непреодолимым барьером для команды Александра Кучера стал кипрский АЕК, который прошлым летом оставил «Днепр-1» за бортом Лиги Европы. Потерей очков для днепрян завершился матч 16 тура украинского первенства в Александрии. Встречу соперников снова прерывала воздушная тревога (напомним, поединок первого круга между «Днепром-1» и «Александрией» так и не был доигран из-за массированного обстрела Украины рашистами), а в концовке хозяева поля вырвали ничью (2:2). Такой результат спортклубовцев позволил «Шахтеру» по очкам догнать недавнего лидера Премьер-лиги. Впрочем, осечка на КСК «Ника» не лишает «Днепр-1» статуса претендента на чемпионство.

Позитивной новостью для днепрян стало возвращение в игру Артема Довбика, который пропустил ответный матч с АЕКом из-за повреждения. Форвард в Александрии отметился результативным ударом, закрепив свою позицию лидера бомбардирской гонки чемпионата. А вот Сарапий пропустит предстоящую встречу с «Динамо»: защитник получил «лишнюю» желтую карточку. Не сможет дебютировать в составе «Днепра-1» Рональд Матаррита. Костариканский защитник в Испании восстанавливался после повреждения и, возможно, уже в следующем туре будет готов помочь спортклубовцам.

Динамо

В осенней части сезона киевляне демонстрировали крайне нестабильные результаты, но ушли на зимний перерыв с девятиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. И кто бы мог подумать, что уже в первом противостоянии 2023 года этот сериал прервется. Соперник, поджидавший «бело-синих» в 16 туре, вряд ли вызывал опасения у болельщиков киевского клуба, ведь «Ингулец» находится на дне турнирной таблицы и ранее никогда не обыгрывал «Динамо». Но это случилось: петровцы забили два гола в первом тайме и удержали победный результат. «Бело-синие» только второй раз в истории чемпионатов Украины проиграли в первом матче после зимнего перерыва. Раньше такое произошло в 1998 году, когда киевский клуб во Львове проиграл «Карпатам» (1:2).

В предыдущем туре в составе киевлян дебютировали Максим Дячук и Назар Волошин, которые вернулись из аренды в «Александрии» и «Кривбассе» соответственно. У «Динамо» остается проблема с вратарской позицией. Георгий Бущан и Денис Бойко занимаются по индивидуальной программе и пока не готовы вернуться в игру. С «Ингульцом» не мог помочь своим партнерам Владислав Супряга, попавший в ДТП. Впрочем, вполне возможно, форвард в поединке против «Днепра-1» получит очередной шанс проявить себя. Как и Эрик Рамирес, наблюдавший за поражением от «красно-желтых» со скамейки запасных.

Статистика встреч

В Украинской Премьер-лиге соперники провели шесть очных дуэлей. Киевляне одержали четыре победы, днепряне дважды обыгрывали «бело-синих». В прошлом году спортклубовцы нанесли болезненное поражение «Динамо», обыграв киевский клуб со счетом 3:0. В конце первого тайма результативным ударом отметился Сарапий, а во втором тайме преимущество своей команды закрепили Пихаленок и Рубчинский.

Прогноз на противостояние

После осечек в прошлом туре обе команды будут настраиваться на максимальный результат. Нас ожидает «матч за 6 очков», не иначе. А в таких ситуациях, когда соперникам крайне нужны зачетные баллы, довольно часто случаются ничейные результаты. Поэтому, спрогнозируем ничью и в предстоящем противостоянии.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Логинов, Сваток, Хайнер, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Н.Волошин, Кабаев, Ванат

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12 марта, воскресенье

«Днепр-1» – «Динамо»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
ДНЕПР-1 ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:0
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Будет интересно. Никто не хочет проиграть. 
Но внешние силы постараются сделать максимально для дискредитации обеих команд.
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