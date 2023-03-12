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Чемпионат Украины
Кривбасс
12.03.2023 14:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:53 | Обновлено 12 марта 2023, 15:59
251
7

Стали единоличными лидерами. Шахтер в Кривом Роге разгромил Кривбасс

Команда Йовичевича дожала соперников во втором тайме

12 марта 2023, 15:53 | Обновлено 12 марта 2023, 15:59
251
7
Стали единоличными лидерами. Шахтер в Кривом Роге разгромил Кривбасс
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Кривбасс» -«Шахтер» - 0:3.

Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84.

Вернидуб, 12, Капич, 63.

«Кривбасс»: Сарнавский - Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков (Дибанго, 87) - Капич, Банада (Приходько, 87) - Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понедельник, 57), Хомченовский - Устименко (Дебелко, 68).

«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Крыськив, 60), Джурасек (Назарина, 71) - Зубков (Швед, 71), Бондаренко (Очеретько, 89), Судаков - Сикан (Келси, 60).

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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AK.228
На своєму місці!!💪🇺🇦
Ніякі дінами с дніпром мінус один і близько не стоять 
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+1
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R1d3r
Лучшие, ска!!! Чемпионы!!!
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+1
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Злий Глобинець
Красиво, впевнено, солідно. ШАХТАР НАЙКРАЩИЙ!
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+1
New Zealander
Бравіссімо Шахтер! На две головы выше всех! Феенорду придеться не сладко главное чтобы Степаненко без травмы
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0
Умник
Тут по делу, поздравляю Шахтер
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0
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