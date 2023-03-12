Стали единоличными лидерами. Шахтер в Кривом Роге разгромил Кривбасс
Команда Йовичевича дожала соперников во втором тайме
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 17 тур.
«Кривбасс» -«Шахтер» - 0:3.
Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84.
Вернидуб, 12, Капич, 63.
«Кривбасс»: Сарнавский - Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков (Дибанго, 87) - Капич, Банада (Приходько, 87) - Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понедельник, 57), Хомченовский - Устименко (Дебелко, 68).
«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Крыськив, 60), Джурасек (Назарина, 71) - Зубков (Швед, 71), Бондаренко (Очеретько, 89), Судаков - Сикан (Келси, 60).
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура УПЛ
Украинская теннисистка чувствовала себя не очень хорошо во время матча
Ніякі дінами с дніпром мінус один і близько не стоять