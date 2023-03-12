Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями о матче 17 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:3).

«Многое сегодня не удалось. Проиграли 0:3. Не тот счёт, который хотелось бы видеть. Но что есть, то есть. Надо поднимать голову и двигаться дальше. «Шахтер» - лидер чемпионата Украины; клуб, регулярно играющий в Лиге чемпионов. Поздравляю их сегодня с победой и желаю, чтобы прошли «Фейенорд». Что касается нас - посмотрим игру, разберем ошибки.

Потому что первый тайм хоть и сыграли 0:0, но это не тот футбол, который я хочу видеть в нашем исполнении. Чего-то боялись. Если еще сзади сыграли неплохо, то выход из обороны в атаку был плох. Потому и не было моментов, чтобы забить. Хотя и у «Шахтера» особенно шансов не было. Во втором вроде бы начали двигаться, но пропустили. Судаков шикарный гол забил.

Но есть ошибка наших ребят, которые позволили нанести удар. Главное, что сыграли с «Шахтером» в Кривом Роге. Хотя со стороны «Шахтера» было много нюансов… Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так тяжело… Ребята, тяжело там, где вас нет. Там, где наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой.

Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело. Да, за то, что «Шахтер» зарабатывает очки в копилку Украины, за это спасибо. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Трудно ездить по другим городам? Вот это меня возмущает. И такое поведение их тренера из того, что я видел... Это совсем не подходит Йовичевичу. Если ты выучил украинский язык, то будь украинцем до конца.

И отворачиваться, когда идешь к нему руку пожать… Это его дело. Ну что ж, он же обижен. Мой посыл в ФК «Шахтер» - не надо скулить, потому что нам «очень легко». Еще раз спасибо ребятам ВСУ, которые нас защищают и позволяют нам играть в футбол. Они делают все, чтобы скорей к нам пришла победа», – сказал Вернидуб.