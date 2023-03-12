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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 18:28 | Обновлено 12 марта 2023, 18:29
3148
14

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»

Главный тренер «Кривбасса» подытожил матч с «горняками»

12 марта 2023, 18:28 | Обновлено 12 марта 2023, 18:29
3148
14
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
ФК Кривбасс

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями о матче 17 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:3).

«Многое сегодня не удалось. Проиграли 0:3. Не тот счёт, который хотелось бы видеть. Но что есть, то есть. Надо поднимать голову и двигаться дальше. «Шахтер» - лидер чемпионата Украины; клуб, регулярно играющий в Лиге чемпионов. Поздравляю их сегодня с победой и желаю, чтобы прошли «Фейенорд». Что касается нас - посмотрим игру, разберем ошибки.

Потому что первый тайм хоть и сыграли 0:0, но это не тот футбол, который я хочу видеть в нашем исполнении. Чего-то боялись. Если еще сзади сыграли неплохо, то выход из обороны в атаку был плох. Потому и не было моментов, чтобы забить. Хотя и у «Шахтера» особенно шансов не было. Во втором вроде бы начали двигаться, но пропустили. Судаков шикарный гол забил.

Но есть ошибка наших ребят, которые позволили нанести удар. Главное, что сыграли с «Шахтером» в Кривом Роге. Хотя со стороны «Шахтера» было много нюансов… Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так тяжело… Ребята, тяжело там, где вас нет. Там, где наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой.

Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело. Да, за то, что «Шахтер» зарабатывает очки в копилку Украины, за это спасибо. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Трудно ездить по другим городам? Вот это меня возмущает. И такое поведение их тренера из того, что я видел... Это совсем не подходит Йовичевичу. Если ты выучил украинский язык, то будь украинцем до конца.

И отворачиваться, когда идешь к нему руку пожать… Это его дело. Ну что ж, он же обижен. Мой посыл в ФК «Шахтер» - не надо скулить, потому что нам «очень легко». Еще раз спасибо ребятам ВСУ, которые нас защищают и позволяют нам играть в футбол. Они делают все, чтобы скорей к нам пришла победа», – сказал Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер пресс-конференция Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 14
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Remark
Согласен! Пусть побудут хотя бы день в Бахмуте, в окопах, под свист пуль и взрывы ракет. И я уверен, что ныть и скулить перестанут сразу же. И это посыл не только футболистам Шахтера, а всем нашим бедненьким "работягам" на поле, которые фактически то и играют всего лишь полгода. А остальное время то отпуска, то предсезонка (где-то в теплых краях) и т.д.
Еще в довоенное время (полномасштабной войны) меня так бесили их отмазки: то еще не вошли на пик формы, то еще после отпусков не сыгрались, то устали потому что много игр! Алё, ребята, Вы играете одну, максимум две игры в неделю и Вы бедненькие устали. Что тогда говорить про игроков АПЛ, у которых одна игра на три, а то и на два дня? Плюс они еще и зимой играют!
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+5
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Gargantua
так два тура перед этим их соперников купили, а тут пришлось играть и бороться.
конечно, ФК Шахтер обиделся.
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+2
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zzg77
Молодець!!!!
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+2
Весняна Сова
А что ныл Йовичевич? Почему он скулил ? Можно инфу? 
Или это Вернидуб пиарится?
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+2
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Maks Krot
Кто скиглит только ты Юрка дубина  ,расскажи как помогли твоему клубу автобусному кривбассу долгие переезды Шахтёра ,сопли вытри и молчи теперь после 0-3 
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0
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Игорь Матвиенко
Такого тренера треба в збірну!
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-1
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Alex Komnin
Спекулирует на теме войны. Проиграл, потому что слабее. А амбиции чемпионские. Но футболисты Шахтера причем? То бразильцы одни...то Фонсека плохой...Просто зуб на Шахтер. 
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-6
Dfs2262ar
Це каже той, хто наче у ЗСУ пішов! Тож Вернидуб, ти у яких військах?
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-6
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