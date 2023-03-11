В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 14.00.

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В предыдущем туре команды одержали победы. Благодаря голу Виталия Вернидуба криворожцы переиграли «Колос», а «Шахтер» уничтожил со счетом 7:0 харьковский «Металлист 1925». Среди недели «горняки» провели игру 1/8 финала Лиги Европы и завоевали ничью в матче с нидерландским «Фейенордом» благодаря голой спиной Ярослава Ракицкого. Первая игра между командами в сезоне закончилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера», гол забил Артем Бондаренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер» в украинской версии сайта.