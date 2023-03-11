Украина. Премьер лига11 марта 2023, 19:50 |
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Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 14:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги
11 марта 2023, 19:50 |
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В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
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