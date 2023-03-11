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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 19:50 |
142
0

Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 14:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги

11 марта 2023, 19:50 |
142
0
Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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