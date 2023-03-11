У донецкого «Шахтера» сейчас очень насыщенный график ответственных матчей. В минувший четверг в Варшаве они провели первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью 1:1 с голландским «Фейеноордом». В воскресенье дончане отправляются в Кривой Рог на игру Премьер-Лиги с «Кривбассом», где нельзя терять очки, помня о борьбе за золотые медали с «Днепром-1». А уже в следующий четверг горняки выйдут на зеленый газон стадиона в Роттердаме, чтобы снова сразиться с клубом из Нидерландов за место в четвертьфинале престижного европейского турнира.

Кривбасс

Но у «Шахтера» свои задачи и планы, а у подопечных Юрия Вернидуба свои. «Кривбасс», который долго запрягал и находился в тени в первой половине сезона, затем выдал отличный результат, победив в четырех последних матчах из пяти, и уже ворвался в первую шестерку. На данный момент у футболистов из Кривого Рога 21 очко. Теперь они больше смотрят на то, чтобы попытаться пробиться в еврокубки на следующий сезон, чем на зону аутсайдеров, где еще совсем недавно пребывали.

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Вот и вторую половину чемпионата криворожцы начали с победы, обыграв у себя дома на стадионе «Горняк» ковалевский «Колос» 1:0. Единственный и победный гол в том поединке забил сын главного тренера Виталий Вернидуб. Теперь «Кривбасс» наверняка постарается взять очки и во встрече с «Шахтером». Почему бы и нет? Ведь получилось у него в ноябре выиграть у «Днепра-1» со счетом 2:1. К тому же горняки на данный момент находятся в настоящем игровом цейтноте.

Следует добавить, что буквально на днях к команде наконец-то смогли присоединиться два легионера. Это камерунский защитник Иван Дибанго и полузащитник из Кот-д’Ивуара Жан-Морель По. Они очень долго добирались в Украину после учебно-тренировочного сбора из-за проблем с документами при пересечении границы и прибыли в расположение клуба только 8 марта.

Шахтер

Донецкой команде не привыкать к подобной ситуации, когда приходиться постоянно играть через два дня на третий. За многие годы участия в еврокубках горняки нас к этому уже приучили. Но одно дело, когда в «Шахтере» еще недавно было большое количество легионеров, и у тренеров был огромный выбор, и совсем другое сейчас. Хорошие и качественные игроки, конечно же, есть. Вот только выбор их у Игоря Йовичевича явно ограничен по сравнению с предшественниками.

Так что главная задача для тренерского штаба дончан на данный момент заключается в том, как правильно и грамотно провести ротацию с минимальным ущербом для обоих турниров. Понятно, что те, кто играл в первом матче с «Фейеноордом» отдали борьбе много сил. Наверняка кто-то из них нуждается в отдыхе, чтобы со свежими силами они смогли отыграть в ответном поединке. Но ведь и матч с «Кривбассом» очень важен с турнирной точки зрения. Вот здесь-то мы и посмотрим, насколько наставник доверяет футболистам, которые находятся в ближайшем резерве, и какое их количество выйдет на поле. Во всяком случае, игра предыдущего тура с «Металлистом 1925», завершившаяся крупной победой со счетом 7:0, показала, что Игор Йовичевич знает, как решать подобные вопросы.

Можем лишь предположить, что именно в предстоящей игре мы увидим дебют в составе горняков вратаря Дмитрия Ризныка, а также возвращение после длительного лечения из-за тяжелой травмы Марьяна Шведа. По всей видимости смогут также получить достаточную игровую практику Невен Джурасек, Егор Назарина, Иван Петряк и некоторые другие футболисты.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели 43 матча. Понятно, что здесь большое преимущество у «Шахтера» - у него 30 побед. 6 раз выигрывал «Кривбасс» и еще 7 поединков завершились вничью. И в первом круге в Киеве на НСК «Олимпийский» успех был на стороне донецкой команды со счетом 1:0. Победный гол забил Артем Бондаренко. Интересно, что тогда матч судила харьковчанка Екатерина Монзуль, которая и теперь выведет команды на поле стадиона «Горняк» в Кривом Роге.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Сарнавский, Стецьков, Бескоровайный, Вернидуб, Якимец, Капич, Банада, Хомченовский, Татарков, Микитишин, Устименко

«Шахтер»: Ризнык, Михайличенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Назарина, Джурасек, Очеретько, Крыськив, Петряк, Сикан

Прогноз на противостояние:

Игра будет сложная, как для одних, так и для других. Но «Шахтер» сейчас, что называется, на ходу, даже при ротации состава. Поэтому поставим на его минимальную победу 1:2.

12 марта, воскресенье