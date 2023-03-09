Легионеры не могли въехать. Иностранцы Кривбасса вернулись через Кишинев
Иван Дибанго и Жан-Морель По с большим трудом приехали в Украину
Легионеры многих украинских клубов столкнулись с серьезными проблемами при возвращении из турецких сборов.
Некоторым отказывались давать визы в молдовском посольстве на фоне острой и неопределенной политической ситуации в стране. Отдельно от команды и с опозданием въезжал в Киев динамовец Бенито.
Дольше всего возвращались в Украину иностранцы «Кривбасса» Иван Дибанго и Жан-Морель По.
Камерунский защитник и ивуарийский хавбек только 8 марта транзитом через Молдову и Одессу прибыли на украинскую землю и присоединились к команде Юрия Вернидуба. Оба готовятся к матчу следующего тура против «Шахтера».
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