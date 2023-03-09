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Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 02:20 | Обновлено 09 марта 2023, 02:33
79
1

Легионеры не могли въехать. Иностранцы Кривбасса вернулись через Кишинев

Иван Дибанго и Жан-Морель По с большим трудом приехали в Украину

09 марта 2023, 02:20 | Обновлено 09 марта 2023, 02:33
79
1
Легионеры не могли въехать. Иностранцы Кривбасса вернулись через Кишинев
ФК Кривбасс. Иван Дибанго и Жан-Морель По

Легионеры многих украинских клубов столкнулись с серьезными проблемами при возвращении из турецких сборов.

Некоторым отказывались давать визы в молдовском посольстве на фоне острой и неопределенной политической ситуации в стране. Отдельно от команды и с опозданием въезжал в Киев динамовец Бенито.

Дольше всего возвращались в Украину иностранцы «Кривбасса» Иван Дибанго и Жан-Морель По.

Камерунский защитник и ивуарийский хавбек только 8 марта транзитом через Молдову и Одессу прибыли на украинскую землю и присоединились к команде Юрия Вернидуба. Оба готовятся к матчу следующего тура против «Шахтера».

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Жан-Морель По Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бенито Динамо Киев Юрий Вернидуб
Источник ТаТоТаке
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А кроме Молдовы въезда в Украину больше не откуда?
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