У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера

Криворожский «Кривбасс» сообщил о том, что в расположении команды появились 21-летний защитник из Камеруна Иван Дибанго и 26-летний ивуарийский полузащитник Жан Морель По.

Игроки отсутствовали в расположении коллектива Юрия Вернидуба по различным причинам.

В настоящий момент «Кривбасс» готовится к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером», который состоится 12 марта. Ранее стало известно, что время начала матча «Кривбасс» – «Шахтер» изменено.

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 6-е место, имея 21 очко.