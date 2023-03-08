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  4. У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера
Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 18:09 | Обновлено 08 марта 2023, 18:43
1424
4

У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера

Ростер криворожской команды стал больше

08 марта 2023, 18:09 | Обновлено 08 марта 2023, 18:43
1424
4
У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера
ФК Кривбасс Кривой Рог. Иван Дибанго и Жан По (справа)

Криворожский «Кривбасс» сообщил о том, что в расположении команды появились 21-летний защитник из Камеруна Иван Дибанго и 26-летний ивуарийский полузащитник Жан Морель По.

Игроки отсутствовали в расположении коллектива Юрия Вернидуба по различным причинам.

В настоящий момент «Кривбасс» готовится к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером», который состоится 12 марта. Ранее стало известно, что время начала матча «Кривбасс» – «Шахтер» изменено.

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 6-е место, имея 21 очко.

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Выход найден. Изменено время начала матча Кривбасс – Шахтер
Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Жан По
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 4
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Spaceman
Ростер?..Давно вже помітив дибільну звичку різних інформаційних ресурсів випендрюваться модними словечками чи термінами, мало кому зрозумілими..
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0
xvalenok02
Ростер криворожской команды стал больше//! //////Погуглил. Оказывается ростер это приспособа для обжарки зёрен кофе. Это тонкий намёк со стороны спорт. Юа? 
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-3
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