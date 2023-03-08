Выход найден. Изменено время начала матча Кривбасс – Шахтер

Футбольный клуб «Кривбасс» сообщил об изменении времени начала его домашнего матча с донецким «Шахтером» в 17-м туре украинской Премьер-лиги. Команды должны встретиться в воскресенье, 12 марта.

Ранее планировалось начало игры на 15:00 по киевскому времени. Криворожский клуб информирует, что по просьбе «горняков» встреча начнется в 14:00.

Донецкий «Шахтер» до этого обращался в «Кривбасс» с просьбой о переносе места проведения игры из Кривого Рога во Львов, но получил отказ.

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 36 очков, как и «Днепр-1», но худшие дополнительные показатели. У «Кривбасса» 21 пункт и 6-я позиция.