Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс отказался переносить матч с Шахтером во Львов
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 22:21 |
732
10

Кривбасс отказался переносить матч с Шахтером во Львов

«Горнякам» придется ехать в Кривой Рог

06 марта 2023, 22:21 |
732
10
Кривбасс отказался переносить матч с Шахтером во Львов
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 12 марта «Шахтер» в 17-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Кривбассом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» обращался к «Кривбассу» с просьбой перенести матч из Кривого Рога во Львов, но получил отказ. Донецкий клуб хотел упростить логистику перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» в Варшаве.

Вчера, 5 марта в 16-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде играл с «Металлистом 1925» (победа 7:0). Харьковский клуб пошел навстречу «Шахтер» и согласился перенести матч во Львов.

По теме:
БРАЖКО: «Меня не было в списках на пенальти. Но я сказал, что забью»
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве
Футбол | 06 марта 2023, 21:43 1
ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве
ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве

Португальский тренер решил не радоваться голу и сохранял спокойствие

Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Футбол | 06 марта 2023, 14:13 73
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии

С Коноплянкой, Буяльским, Бондаренко и другими

Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Футбол | 05.03.2023, 23:45
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Битва аутсайдеров. Львов с минимальным счетом обыграл Минай
Футбол | 06.03.2023, 14:58
Битва аутсайдеров. Львов с минимальным счетом обыграл Минай
Битва аутсайдеров. Львов с минимальным счетом обыграл Минай
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Футбол | 06.03.2023, 11:25
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Вот за это уважаю Вернидуба. Он и в Зоре был принципиален и "авторитета Шахтера " не замечал и в Шерифе. И с Днепром не переносили и с Динамо не перенесут.
Но разве что Шахтер опять напишет письмо покровителям в федерацию и перенесут на неопределенный срок
Ответить
+1
avk2307
И тут Металлист 1925 и Минай: А так можно было?
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
Респект Кривбассу за принципиальность!!!
 После того как всей УПЛ носились чтобы сделать Шахтеру легче календарь и переносили матчи, а те стали в позу при  аналогичной просьбе ДК -  любой уважающий себя клуб должен слать их подальше. 
Ответить
0
Springfield
На стадион Горняк? Но к Кривбассу.) Ну так а варианта то было всего 2. Вот один из них и выбран.  И зачем тогда круги на воде.)
Ответить
-1
Zanregent
Так а в чём проблема? 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
05.03.2023, 15:51 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
05.03.2023, 13:17 3
Другие виды
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 13
Бокс
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
06.03.2023, 00:10 10
Теннис
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
04.03.2023, 19:51
Футбол
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 83
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.03.2023, 04:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности