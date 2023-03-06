Кривбасс отказался переносить матч с Шахтером во Львов
«Горнякам» придется ехать в Кривой Рог
В воскресенье, 12 марта «Шахтер» в 17-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Кривбассом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» обращался к «Кривбассу» с просьбой перенести матч из Кривого Рога во Львов, но получил отказ. Донецкий клуб хотел упростить логистику перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» в Варшаве.
Вчера, 5 марта в 16-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде играл с «Металлистом 1925» (победа 7:0). Харьковский клуб пошел навстречу «Шахтер» и согласился перенести матч во Львов.
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