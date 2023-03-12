Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей

В уик-энд, 11 и 12 марта, состоялся 17-й тур Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» нанес поражение «Кривбассу» (3:0), а «Днепр-1» уступил киевскому «Динамо» (1:0).

Горняки опередили днепрян и стали единоличным лидером в турнирной таблице УПЛ (39 против 36 очков).

Третье место занимает луганская «Заря» (34), за которой ведет погоню киевское «Динамо» (34 и 33 пунктов соответственно).

В опасной зоне УПЛ находятся «Черноморец», «Минай» (по 15 баллов) и «Львов» (12 с игрой в запасе). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.

🏆 УПЛ. 17-й тур

11 марта

🔹 13:00. Минай – Александрия – 1:1

🔹 14:00. Заря – Львов – 3:1

– Львов – 3:1 🔹 14:00. Ингулец – Металлист – 2:1

– Металлист – 2:1 🔹 15:00. Черноморец – Металлист 1925 – 1:1

12 марта

🔹 13:00. Верес – Ворскла – 2:2

🔹 13:00. Днепр-1 – Динамо – 0:1

– 0:1 🔹 14:00. Кривбасс – Шахтер – 0:3

– 0:3 🔹 15:00. Рух – Колос – 0:1

Турнирная таблица