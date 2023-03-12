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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 18:55 | Обновлено 12 марта 2023, 19:16
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0

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей

В опасной зоне находятся «Черноморец», «Минай» и «Львов»

12 марта 2023, 18:55 | Обновлено 12 марта 2023, 19:16
499
0
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей
ФК Шахтер Донецк

В уик-энд, 11 и 12 марта, состоялся 17-й тур Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» нанес поражение «Кривбассу» (3:0), а «Днепр-1» уступил киевскому «Динамо» (1:0).

Горняки опередили днепрян и стали единоличным лидером в турнирной таблице УПЛ (39 против 36 очков).

Третье место занимает луганская «Заря» (34), за которой ведет погоню киевское «Динамо» (34 и 33 пунктов соответственно).

В опасной зоне УПЛ находятся «Черноморец», «Минай» (по 15 баллов) и «Львов» (12 с игрой в запасе). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.

🏆 УПЛ. 17-й тур

11 марта

  • 🔹 13:00. Минай – Александрия – 1:1
  • 🔹 14:00. Заря – Львов – 3:1
  • 🔹 14:00. Ингулец – Металлист – 2:1
  • 🔹 15:00. Черноморец – Металлист 1925 – 1:1

12 марта

  • 🔹 13:00. Верес – Ворскла – 2:2
  • 🔹 13:00. Днепр-1 – Динамо – 0:1
  • 🔹 14:00. Кривбасс – Шахтер – 0:3
  • 🔹 15:00. Рух – Колос – 0:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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