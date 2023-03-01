Ротань возглавил сборную, чудо Мотора, победа Шахтера, Рух уступил Милану
Главные новости за 28 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 февраля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
Соглашение будет действовать до вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым
1B. Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Наставнику будут помогать ассистенты из «Александрии» и сборной Украины U-21
1C. Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»
Временный наставник сборной Украины ответил на вопросы о команде
2. Мотор сотворил чудо! Андердог матча победил на характере и вышел из группы
Украинская команда заняла 4-е место в группе и пробилась в следующий раунд
3. Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Команда Игоря Йовичевича теперь отстает от «Днепра-1» всего на два очка
4. Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Львовская команда пропустила гол от «Милана» за 5 минут до конца основного времени
5. Погба вернулся. Ювентус дважды отыгрался и победил Торино в голевом дерби
Ювентус выиграл Дерби делла Моле со счетом 4:2
6. Уверенная игра Ман Сити, сенсация Блэкберна, гол Соломона, победа Де Дзерби
Состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу
7. Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Флориан Морис – о трансфере украинца из «Шахтера» в «Челси»
8. Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Украинский боксер – о предстоящем бое с Тайсоном Фьюри
9A. Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине
Украинская теннисистка в первом круге выиграла у Далмы Галфи из Венгрии
9B. Ястремская выбыла на старте хардового турнира в американском Остине
В первом раунде украинка проиграла матч Анне-Лене Фридзам из Германии
9C. Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча
Третья сеяная Донна Векич из Хорватии вышла во второй раунд в Монтеррее
10. Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
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