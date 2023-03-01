Ротань возглавил сборную, чудо Мотора, победа Шахтера, Рух уступил Милану

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 февраля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Соглашение будет действовать до вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым

1B. Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии

Наставнику будут помогать ассистенты из «Александрии» и сборной Украины U-21

1C. Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»

Временный наставник сборной Украины ответил на вопросы о команде

2. Мотор сотворил чудо! Андердог матча победил на характере и вышел из группы

Украинская команда заняла 4-е место в группе и пробилась в следующий раунд

3. Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем

Команда Игоря Йовичевича теперь отстает от «Днепра-1» всего на два очка

4. Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Львовская команда пропустила гол от «Милана» за 5 минут до конца основного времени

5. Погба вернулся. Ювентус дважды отыгрался и победил Торино в голевом дерби

Ювентус выиграл Дерби делла Моле со счетом 4:2

6. Уверенная игра Ман Сити, сенсация Блэкберна, гол Соломона, победа Де Дзерби

Состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу

7. Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»

Флориан Морис – о трансфере украинца из «Шахтера» в «Челси»

8. Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»

Украинский боксер – о предстоящем бое с Тайсоном Фьюри

9A. Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине

Украинская теннисистка в первом круге выиграла у Далмы Галфи из Венгрии

9B. Ястремская выбыла на старте хардового турнира в американском Остине

В первом раунде украинка проиграла матч Анне-Лене Фридзам из Германии

9C. Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча

Третья сеяная Донна Векич из Хорватии вышла во второй раунд в Монтеррее

10. Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ

«Сине-золотые львы» провели в зимнее трансферное окно кадровую революцию