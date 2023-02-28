Погба вернулся. Ювентус дважды отыгрался и победил Торино в голевом дерби

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей арене выиграл у «Торино» со счетом 4:2.

В первом тайме Дерби делла Моле команды забили по два гола, причем «Юве» дважды отыгрался. После перерыва победу хозяевам принесли Глейсон Бремер и Адриану Рабьо.

На 69-й минуте на замену вышел хавбек Поль Погба, и это его первый матч после возвращения в «Юве» из «МЮ» прошлым летом.

«Ювентус» набрал 35 очков (с учетом штрафа в 15 баллов) и занимает 7-е место. «Торино» идет на 9-й позиции (31 очко).

Серия A. 24-й тур, 28 февраля

Ювентус – Торино – 4:2

Голы: Куадрадо, 16, Данило, 45, Бремер, 71, Рабьо, 80 – Карамо, 2, Санабрия, 43.

Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер (Бонуччи, 90), Куадрадо (Де Шильо, 68), Костич, Ди Мария (Кьеза, 69), Рабьо, Фаджоли, Барренечеа (Погба, 69), Влахович (Кин, 86).

Торино: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи (Гравийон, 84), Схюрс, Буонджорно, Родригес (Войвода, 74), Линетти (Риччи, 74), Миранчук, Илич, Санабрия, Карамо (Радонич, 60, Сек, 74).

Предупреждения: Родригес, 60, Риччи, 90.

Видеообзор матча