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Чемпионат Италии
Ювентус
28.02.2023 21:45 – 43 1 : 1
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 февраля 2023, 21:50 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:52
117
0

Ювентус – Торино. Дерби делла Моле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля в 21:45 поединок 24-го тура чемпионата Италии

28 февраля 2023, 21:50 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:52
117
0
Ювентус – Торино. Дерби делла Моле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 февраля проходит матч 24-го тура Серии A, в котором «Ювентус» играет против «Торино».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус – Торино. Дерби делла Моле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Карамо (Торино).
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Ювентус - Торино Ювентус Торино смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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