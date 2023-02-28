Италия28 февраля 2023, 21:50 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:52
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Ювентус – Торино. Дерби делла Моле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля в 21:45 поединок 24-го тура чемпионата Италии
28 февраля 2023, 21:50 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:52
117
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28 февраля проходит матч 24-го тура Серии A, в котором «Ювентус» играет против «Торино».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Ювентус – Торино. Дерби делла Моле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
🚨 𝚃𝚘𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝'𝚜 #𝙹𝚞𝚟𝚎𝚃𝚘𝚛𝚘 𝚝𝚎𝚊𝚖 ⚪⚫ pic.twitter.com/wet7gIr1hR— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 28, 2023
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Карамо (Торино).
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