Ювентус – Торино – 4:2. Погба снова на поле. Видео голов и обзор матча
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В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей арене выиграл у «Торино» со счетом 4:2.
В первом тайме Дерби делла Моле команды забили по два гола, причем «Юве» дважды отыгрался. После перерыва победу хозяевам принесли Глейсон Бремер и Адриану Рабьо.
На 69-й минуте на замену вышел хавбек Поль Погба, и это его первый матч после возвращения в «Юве» из «МЮ» прошлым летом.
«Ювентус» набрал 35 очков (с учетом штрафа в 15 баллов) и занимает 7-е место. «Торино» идет на 9-й позиции (31 очко).
Серия A. 24-й тур, 28 февраля
Ювентус – Торино – 4:2
Голы: Куадрадо, 16, Данило, 45, Бремер, 71, Рабьо, 80 – Карамо, 2, Санабрия, 43.
Видеообзор матча
События матча
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