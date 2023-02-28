ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола по предложению Комитета национальных сборных команд УАФ утвердил Русланя Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Соглашение с Русланом Ротанем, который выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Сообщается, что Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.