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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
Чемпионат Европы
28 февраля 2023, 13:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:50
2966
34

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Соглашение будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым

28 февраля 2023, 13:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:50
2966
34
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
УАФ. Руслан Ротань

Исполком Украинской ассоциации футбола по предложению Комитета национальных сборных команд УАФ утвердил Русланя Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Соглашение с Русланом Ротанем, который выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Сообщается, что Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

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Комментарии 34
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DK1961
Полный идиотизм. Занимает ТРИ (!?!) должности, при этом главная (на мой взгляд) - работа с молодежкой (у которой есть шанс впервые в истории Украины попасть на Олимпиаду) остается второстепенной?!! Такое очень трудно комментировать
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+11
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Гоча Молча
Настоящий кормилец ,работает сразу на трёх работах ,семью кормит надо 
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+6
Вадим Шварцбург
З Петраковим, також так починали. ВО. А потім призначили на постійну. Ротань,не те що сирий, він ніякий. Робота з молодіжкою , це підтверджує. Але в нас кумовство, або дружні стосунки, на першому місці. Це не призначення, це плювок всім вболівальникам. На цю посаду , було, як мінімум 3 кандидата. Не знаю правда захотіли б вони йти на один матч. Але з Ребровим, ще не зовсім зрозуміло.
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+6
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Andr88
Знаете у нас всегда было неблагодарное общество .Совершенно несправедливо обошлись с Пеьраковым .Когда Шевченко с бешегными гонорарами и толпой дорогостоящих итальянских.помощников которые работали вместо него завалил финальную.часть евро где наши игроки после похоронных матчей уже пили пиво и вдруг узнали что Польша вместо нас как обычно постаралась и продолжаем а потом завалил отбор к чемпионату мира сыграв дома с финами и казахами вничью то Петраков за мизерный оклад вытащил квалификации подарив незабываемые эмоции победив в гостях финов и Боснию.Так хотя бы поблагодарили человека .А то что плэофф не прошли так у нас из-за войны не было чемпионата и матчи сборной с Шотландией и Уэльсом были первые в сезоны .Многие игроки не играли вообще 4 месяца .Уверен также будут со временем поласкать Ротаня .А Шевченко тренер легионер который всем все поручает но сам в Украине живёт неделю.за год ибо война всегда классный 
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+6
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Maks Krot
Он ещё и хоккейные сборные возглавит скоро и баскетбольные  ,он не заменимый
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+6
FunnyCat_____
ФфУ продолжает диверсионную работу против Футбола Украины!
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+6
Tatiana Tam
Ротань як Єрмак - вiдповiдальний за все 
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+6
Лина Битюкова
К сожалению Ротань не сможет исполнять обязанности тренера в матче с Англией. В эти дни будет матч сборной мира против сборной мира...И там нужен лучший наставник для обоих сборных Мира....
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+6
Alex Suz
Павелко на лаву підсудних
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+4
Віталій Яценко
павелко всеодно скоро сяде. Буде багато змін у ФФУ. Шева буде по іншому все розбудовувати. А Ротань може не подобатись. Але ж ми вплинути не можемо на це призначення. Тому треба побажати гравцям і тренерам об'єднатись і здобути в Англії історичну перемогу.
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+4
DmitrySviridon
а за какие заслуги такие??? он с молодежкой не справлялся, а тут ему такой уровень доверять... 
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+3
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Умник
"Еще могу крестиком вышивать" - известный в узких кругах кот Матроскин.
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+3
Alehandro
При Ротані молодіжка весь час була ніяка - сумно було на її гру дивитись. Ситуація покращилась тільки коли почали "дозрівати" Криськів, Мудрик, Бондаренко, Судаков... Команда віїжджає виключно на індивідуальній майстерності гравців - тренерської геніальності Ротаня в цьому нема
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+2
zzg77
У УАФ постоянно какие-то схемы и многоходовочки, бестолковые решения во всём.
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+2
Burevestnik
а жіноча збірна, що, не під Ротанем? 
це вже вообще вже... !!!
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+2
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Andr88
В финале Лиги Европы 2015 забил красивый мяч со штрафного тогда ещё очень сильной Севилье 
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0
Анатолій Чорнобук
З мене і то був би кращий тренер. 
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0
limb0101
На фото шоу з Парижу, то не Ротань стоїть з телефоном за Скалоні? Який же він моторний!
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0
Andr88
При Реброве или при ком-то другом будут играть точно также .Хоть Анчелотти назначьте .У нас общий уровень футболистов невысокий .
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0
mastorent
это капец
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0
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