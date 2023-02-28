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Сборная УКРАИНЫ
28 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:37
159
0

Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»

Временный наставник сборной Украины по футболу ответил пресс-службе УАФ на несколько вопросов

28 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:37
159
0
Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»
УАФ. Руслан Ротань

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Руслан Ротань ответил на несколько вопросов пресс-службы УАФ:

– Руслан Петрович, национальная команда Украины – однозначно часть вас, ведь вы были ее капитаном и являетесь одним из сотников сборной в ее истории. Что значит для вас вот этот символический момент перехода из статуса капитана сборной на должность ее кормчего?

– На самом деле, для меня это большая честь и гордость – то, что мне доверили национальную сборную страны. Прежде всего хочу сказать: за то, что я сейчас являюсь исполняющим обязанности на игру с Англией, прежде всего нужно благодарить наших воинов. Кому тяжело – так это им. Нам же не следует бояться ответственности за этот матч, потому что нашим воинам гораздо тяжелее на передовой, чем нам – подготовиться к игре и провести ее. Однако мы понимаем, что тоже будем защищать честь страны, поэтому должны подойти очень ответственно.

– Есть ли ощущение, что вы возвращаетесь в свою семью, которой всегда была и есть сборная Украины?

– Да, действительно. Я всегда говорил, и эти слова многие подтвердят, что с самого начала моей карьеры как игрока в сборной я всегда с большим удовольствием приобщался к ее рядам. Поэтому сейчас для меня это честь. Я понимаю, что в предстоящем поединке нужно защищать честь всей Украины.

– Как вы воспринимаете новый вызов в карьере тренера? Ведь, среди прочего, первая официальная игра состоится сразу на историческом стадионе и против родоначальников футбола.

– Я считаю, что его нужно воспринимать просто как вызов. Англия – та же команда, за победу над которой дают три очка. Не существует в мире непобедимых команд, мы все вместе с игроками и тренерами должны понимать, что против этого соперника также можно играть и достигать результата. Мы будем рассчитывать на качественный футбол. Игра все покажет.

– Что вы думаете о нынешнем состоянии сборной Англии?

– На сегодня это одна из лучших сборных планеты, и чемпионат мира показал, что она правильно развивается. Это достаточно сильная прогрессирующая команда, а по качеству игры, пожалуй, входит в топ-5.

– Когда вы планируете определиться с игроками на матч с Англией?

– Я думаю, что к 5–6 марта мы уже будем узнавать всех футболистов, которые будут вызваны на сбор и войдут в резервный список. Мы пообщаемся с будущим главным тренером и, думаю, придем к выводу этих чисел.

– Как будет происходить ваш контакт с Сергеем Ребровым?

– Собственно, с нашего разговора с президентом УАФ Андреем Павелко, а впоследствии с Сергеем Ребровым и капитаном команды Андреем Ярмоленко все и началось (улыбается). Именно так мы и согласовали мое участие. Так что я буду на связи с Сергеем Ребровым и перед оглашением списка вызванных – обязательно пройдемся по именам, – и на протяжении сборов, и перед матчем с Англией. Моя задача – помочь национальной команде, и я готов приложить для этого все усилия. Именно поэтому я и принял предложение стать исполняющим обязанности главного тренера.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Ассистент Сергей Кравченко, тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренер вратарей Виталий Рева, тренеры-аналитики Евгений Гресь и Владимир Лазаренко.

– В то же время, вы остаетесь главным тренером молодежной сборной Украины. Кто будет руководить ее действиями в ваше отсутствие, и будете ли вы осуществлять контроль за командой в марте дистанционно?

– Да, молодежная сборная у нас тоже сейчас на контроле. Мы работали и готовились к сбору вместе с Александром Мелащенко, Василием Кардашем, Алексеем Чистяковым. Они сейчас и будут управлять этой командой. К ним прибавится тренер вратарей Тарас Луценко. На днях мы проведем конференцию в Zoom вместе со всеми, еще раз пройдемся по игрокам, вызванным на сбор молодежной команды. Мы производим корректировки, уже имеем представление о том, кто будет вызван на ближайшие матчи этой сборной. Но ведь хочется еще подождать, потому что есть время, могут быть травмы. Думаю, что тоже в начале марта будем готовы ответить на этот вопрос уже заявкой.

Руслан Ротань был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины сегодня, 28 февраля. Соглашение с Русланом Ротанем, который выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024 выездным матчем против сборной Англии, который состоится 26 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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