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Чемпионат Европы
28 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:24
7205
17

Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии

Наставнику будут помогать ассистенты из «Александрии» и молодежной сборной Украины

28 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:24
7205
17
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
УАФ. Руслан Ротань

Сегодня УАФ сообщила, что на матч отбора Евро-2024 против Англии национальную команду с приставкой и.о. выведет наставник молодежной сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань.

Как стало известно Sport.ua, помогать ему во время «командировки» в национальную команду будет его помощник из «Александрии» Сергей Кравченко. За вратарей будет отвечать экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины Виталий Рева. Аналитик – Евгений Гресь. Физическая подготовка – Евгений Барышников.

Кравченко работает с Ротанем в «Александрии». Гресь в молодежной сборной и клубе. А Рева и Баршиников – в «молодежке». За молодежную сборную в марте во время товарищеских матчей против Дании и Италии будут отвечать Александр Мелащенко и Василий Кардаш. Владимир Езерский будет работать в «Александрии» во время отъезда Ротаня в сборную.

Поединок Англия – Украина состоится 26 марта. Ожидается, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Умник
Нееее ерунда какая то. То все на бумаге.
В реальности помощниками будут Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Тарас Степаненко.
Ибо таковы реалии
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+4
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valerafan1
Повний непрофесіоналізм УАФ. Як так можна керувати футболом? Павелко це дно.
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+2
Burevestnik
найкращий тренерський склад !!!  
слава АФУ, чи ФУА,   чи як там її...
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+2
GloryUkraine
В.о. Ротань. Помічники: Пеп Гвордіола, Жозе Моуріньо, Юрген Клопп. 
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+2
Gargantua
надо было Гуру в сборную отправить пока Ротань в Александрии будет разруливать.
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+2
BAD👣BOY
Ротань - це лише для "галочки", всі розуміють, тому команда приїде на збори в тому вигляді якою була, нічого не змінилося, не гарячкуйте.
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0
acfred
Шось таке накрутили)) наче пофіг на ту Англію))
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0
Springfield
Больше двух не пропускать! А то с Шотландией - 0:3 и Англией 0:4 . На острове.
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-1
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New Zealander
А почему нельзя было Петракова сдедать в.о. опять если аж так уж хотели Реброва в сборную засунуть? Неужели Петраков хуже чем дилетант Ротань?
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-2
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