Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии

Сегодня УАФ сообщила, что на матч отбора Евро-2024 против Англии национальную команду с приставкой и.о. выведет наставник молодежной сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань.

Как стало известно Sport.ua, помогать ему во время «командировки» в национальную команду будет его помощник из «Александрии» Сергей Кравченко. За вратарей будет отвечать экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины Виталий Рева. Аналитик – Евгений Гресь. Физическая подготовка – Евгений Барышников.

Кравченко работает с Ротанем в «Александрии». Гресь в молодежной сборной и клубе. А Рева и Баршиников – в «молодежке». За молодежную сборную в марте во время товарищеских матчей против Дании и Италии будут отвечать Александр Мелащенко и Василий Кардаш. Владимир Езерский будет работать в «Александрии» во время отъезда Ротаня в сборную.

Поединок Англия – Украина состоится 26 марта. Ожидается, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров.