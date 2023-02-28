Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Наставнику будут помогать ассистенты из «Александрии» и молодежной сборной Украины
Сегодня УАФ сообщила, что на матч отбора Евро-2024 против Англии национальную команду с приставкой и.о. выведет наставник молодежной сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань.
Как стало известно Sport.ua, помогать ему во время «командировки» в национальную команду будет его помощник из «Александрии» Сергей Кравченко. За вратарей будет отвечать экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины Виталий Рева. Аналитик – Евгений Гресь. Физическая подготовка – Евгений Барышников.
Кравченко работает с Ротанем в «Александрии». Гресь в молодежной сборной и клубе. А Рева и Баршиников – в «молодежке». За молодежную сборную в марте во время товарищеских матчей против Дании и Италии будут отвечать Александр Мелащенко и Василий Кардаш. Владимир Езерский будет работать в «Александрии» во время отъезда Ротаня в сборную.
Поединок Англия – Украина состоится 26 марта. Ожидается, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров.
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