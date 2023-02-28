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  4. Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Франция
28 февраля 2023, 08:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 09:42
1493
4

Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»

Флориан Морис – о трансфере украинца из «Шахтера» в «Челси»

28 февраля 2023, 08:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 09:42
1493
4
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Спортивный директор «Ренна» Флориан Морис поделился мыслями относительно трансфера Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

– Для меня это сюрприз. Особенно что касается суммы трансфера. Ценность этого игрока очень велика. Действительно, это отличный футболист, но финальная сумма трансфера меня удивила. Надо сказать, что «Челси» во время этого трансферного окна совершил огромные приобретения, на суммы до 120-130 миллионов долларов (323 миллиона фунтов за январь), и это действительно важно.

Еще раз скажу это. Меня поразило, что игрока, до этого игравшего только в Украине, продали за такую цену.

– Вас удивил трансфер Мудрика, но вы тоже хорошо продаете игроков. Прошлым летом «Бавария» заплатила 20 млн евро за 17-летнего форварда Матиса Теля. Как вам это удалось?
– Действительно, в прошлом году мы продали в «Баварию» 17-летнего игрока. Если честно, наша политика, как я уже говорил, скорее состоит в том, чтобы держать у себя футболистов, давать им возможность развиваться, чтобы они больше играли у нас. Мы даем такую возможность, и мы всегда рады, чтобы игроки развивались таким образом.

Именно этот игрок за нас сыграл всего 75 минут. Конечно, мы хотели бы, чтобы он играл у нас больше. Но это было его желание, поэтому мы не могли держать его у себя и продали в «Баварию».

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Источник Трибуна
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Комментарии 4
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BAD👣BOY
Тепер хай дивуються ті хто його купив і поділяться з нами своїми враженнями, а ми залюбки послухаємо . За ті гроши можно було купити 5 таких Мудриків на кожен день тижня.
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+2
Andr88
Мудрик хороший игрок но 20 млн это его максимальная цена да и то с условиями.Это неплохой бегунок но не футболист который может определять результат .это подыгрывающий игрок .Цена там кстати никакие не 100 а 70 плюс бонусы 30 которые никто уже понятно не увидит .а 70 делятся на 8 лет контракта и сразу не выплачивались .так что на самом деле там никакие не 100 млн 
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0
Василь Лавренюк
Ціну пропонує ринок. Якщо за скільки купили значіть стільки і стоє. Подивимося через рік що з цього буде. А зараз хоч Мбапе,хоч Месі дай Челсі,результат буде той самий 
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-3
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