Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА
Милан U19
28.02.2023 16:00 – FT 1 : 0
Рух Львов U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
28 февраля 2023, 17:52 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:45
3310
5

Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Львовская команда пропустила гол за от «Милана» за пять минут до конца основного времени

28 февраля 2023, 17:52 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:45
3310
5
Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рух» очень хотел играть в Юношеской лиге УЕФА. Львовяне добились права сыграть несколько перенесенных матчей, чтобы иметь возможность после начала российско-украинской войны обойти в турнирной таблице в Украине всех и попасть в этот турнир, цель в итоге была достигнута.

Первая игра – против миланского «Интера» – в 1/16 финала оказалась удачной, удалось победить в серии послематчевых пенальти. Следующим соперником стал еще один клуб из Милана – легендарные «россонери».

Правда, ставку львовяне сделали на атлетизм, скорость, контратаки и самоотдачу. Явное преимущество, по-видимому, было только в последнем компоненте. За всю игру вспоминается только один опасный момент – добивание после штрафного и гол Добрянского, который был отменен из-за пассивного офсайда у Русяка.

Не слишком зрелищная игра плавно подходила к концу, все ждали серию пенальти, но «Милан» активизировался, прижал гостей к их штрафной и в конце концов добился своего – Дзероли выиграл верховую борьбу в нашей вратарской и пробил Герету.

Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный штурм у наших не получился, могли и еще пропустить на контратаках, но счет остался минимальным. В 1/4 финала вышли итальянцы, а игроки «Руха» сосредоточатся на выступлениях во внутренних соревнованиях.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 фіналу.

«Милан» U-19 - «Рух» U-19 - 1:0.

Дзеролі, 85.

Бакуне, 28, Фольо, 55 - Роман, 8, Русяк, 39, Слюбик, 66.

«Милан» U-19: Нава - Бакуне, Коубіс, Симич, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзероли - Траоре, Лонги (Куэнка, 62), Эль-Хилали (Бартезаги, 90+4).

«Рух» U-19: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Китела - Пидгурский, Сапуга, Русяк (Квас, 87), Добрянский (Касарда, 82), Столярчук - Панченко (Боцкив, 76).

Стадион: «Centro Sportivo Vismara» (Милан, Италия).

МИЛАН U-19 - РУХ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Милан U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Текстовая трансляция матча
Милан текстовая трансляция Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Милан U-19
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Футбол | 28 февраля 2023, 12:56 20
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер

Фанаты польского клуба снова поучаствовали в антиукраинских акциях

Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Футбол | 28 февраля 2023, 10:25 7
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»

Хавбек «Динамо» – о восстановлении после травмы

Источник: Александрия подпишет форварда из Шахтера и дозаявит вратаря
Футбол | 27.02.2023, 20:23
Источник: Александрия подпишет форварда из Шахтера и дозаявит вратаря
Источник: Александрия подпишет форварда из Шахтера и дозаявит вратаря
Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
Футбол | 28.02.2023, 16:34
Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Война | 27.02.2023, 20:43
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex AS
Жаль
Ответить
+5
Bualur
Шкода. Віримо в ЗСУ!
Ответить
+3
Лина Битюкова
Ну,играли от обороны...В целом,как то зажаты были сегодня...Милан больше атаковал,бил, больше создал..И заслуженно победил.. 3 удара от Руха в сторону ворот Милана слишком мало
Ответить
+2
draiden
Якесь дежавю фінал ЧЕ 1988 рік, міланський "Гуліт" забиває перший гол ринатки
Гравець Мілана дуже схожий на Гуліта
Ответить
+2
y-maxim
Як у тій приказці ''не говори гоп доки не перескочиш''. Мілан виглядав набагато краще за гравців руху. Могли б пропустити більше одного.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
27.02.2023, 11:12
Футбол
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
27.02.2023, 07:28 1
Война
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
27.02.2023, 15:10
Футбол
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00
Бокс
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
27.02.2023, 14:20 4
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
26.02.2023, 20:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности