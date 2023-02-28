«Рух» очень хотел играть в Юношеской лиге УЕФА. Львовяне добились права сыграть несколько перенесенных матчей, чтобы иметь возможность после начала российско-украинской войны обойти в турнирной таблице в Украине всех и попасть в этот турнир, цель в итоге была достигнута.

Первая игра – против миланского «Интера» – в 1/16 финала оказалась удачной, удалось победить в серии послематчевых пенальти. Следующим соперником стал еще один клуб из Милана – легендарные «россонери».

Правда, ставку львовяне сделали на атлетизм, скорость, контратаки и самоотдачу. Явное преимущество, по-видимому, было только в последнем компоненте. За всю игру вспоминается только один опасный момент – добивание после штрафного и гол Добрянского, который был отменен из-за пассивного офсайда у Русяка.

Не слишком зрелищная игра плавно подходила к концу, все ждали серию пенальти, но «Милан» активизировался, прижал гостей к их штрафной и в конце концов добился своего – Дзероли выиграл верховую борьбу в нашей вратарской и пробил Герету.

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Финальный штурм у наших не получился, могли и еще пропустить на контратаках, но счет остался минимальным. В 1/4 финала вышли итальянцы, а игроки «Руха» сосредоточатся на выступлениях во внутренних соревнованиях.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 фіналу.

«Милан» U-19 - «Рух» U-19 - 1:0.

Дзеролі, 85.

Бакуне, 28, Фольо, 55 - Роман, 8, Русяк, 39, Слюбик, 66.

«Милан» U-19: Нава - Бакуне, Коубіс, Симич, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзероли - Траоре, Лонги (Куэнка, 62), Эль-Хилали (Бартезаги, 90+4).

«Рух» U-19: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Китела - Пидгурский, Сапуга, Русяк (Квас, 87), Добрянский (Касарда, 82), Столярчук - Панченко (Боцкив, 76).

Стадион: «Centro Sportivo Vismara» (Милан, Италия).

МИЛАН U-19 - РУХ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА