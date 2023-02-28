Сегодня, 28 февраля, львовский «Рух» сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Милана». Матч пройдет на базе «россонери». Начало в 16:00 по киевскому времени.

Ранее львовский клуб встречалась против другой миланской команды. «Интер» был повержен в серии пенальти, а теперь за своих соседей по городу попытается отомстить «Милан». Однако не для того команда Виталия Пономарева добивалась выхода в Юношескую Лигу УЕФА, чтобы покинуть ее так быстро. А слоган клуба – «Будет бой!» обещает, что на поле скучно точно не будет, поэтому верим в проход дальше наших.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» U-19 – «Рух» U-19 в украинской версии сайта.