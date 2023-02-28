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Милан U19
28.02.2023 16:00 - : -
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28 февраля 2023, 13:50 |
152
0

Милан U-19 – Рух U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

28 февраля 2023, 13:50 |
152
0
Милан U-19 – Рух U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Рух
28 февраля в 13:43 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Сегодня, 28 февраля, львовский «Рух» сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Милана». Матч пройдет на базе «россонери». Начало в 16:00 по киевскому времени.

Ранее львовский клуб встречалась против другой миланской команды. «Интер» был повержен в серии пенальти, а теперь за своих соседей по городу попытается отомстить «Милан». Однако не для того команда Виталия Пономарева добивалась выхода в Юношескую Лигу УЕФА, чтобы покинуть ее так быстро. А слоган клуба – «Будет бой!» обещает, что на поле скучно точно не будет, поэтому верим в проход дальше наших.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» U-19 – «Рух» U-19 в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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