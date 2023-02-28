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Юношеская лига УЕФА
Милан U19
28.02.2023 16:00 – FT 1 : 0
Рух Львов U19
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28 февраля 2023, 18:10 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:53
957
0

Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Львовяне вылетели из Юношеской лиги УЕФА

28 февраля 2023, 18:10 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:53
957
0
Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Рух

Сегодня, 28 февраля, «Рух U-19» в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА на выезде проиграл сверстникам из «Милана» со счетом 0:1.

«Милан» U-19 - «Рух» U-19 - 1:0.

Дзеролі, 85.

Бакуне, 28, Фольо, 55 - Роман, 8, Русяк, 39, Слюбик, 66.

«Милан» U-19: Нава - Бакуне, Коубіс, Симич, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзероли - Траоре, Лонги (Куэнка, 62), Эль-Хилали (Бартезаги, 90+4).

«Рух» U-19: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Китела - Пидгурский, Сапуга, Русяк (Квас, 87), Добрянский (Касарда, 82), Столярчук - Панченко (Боцкив, 76).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Kevin Zeroli (Милан U19).
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Источник Sport.ua
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