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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «В матче с Миланом не хватило креатива»
Молодежные турниры
01 марта 2023, 18:53 |
127
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «В матче с Миланом не хватило креатива»

Тренер «Руха U-19» – о вылете из Юношеской лиги УЕФА

01 марта 2023, 18:53 |
127
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В матче с Миланом не хватило креатива»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха U-19» прокомментировал поражение от «Милана» 0:1 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:

«Большое спасибо ребятам за путь, который мы прошли. Они достойно проявили себя в Юношеской лиге УЕФА. В матче с «Миланом», скорее всего, нам не хватило креатива, как раз тех футболистов, которые травмированы, – Олега Федора и Евгения Пастуха.

В общем, я ребят поблагодарил, жизнь на этом не останавливается. Нет в мире команд, которые никогда не проигрывают. Надо готовиться дальше, впереди матчи чемпионата Украины.

Понятно, что наши футболисты расстроены, потому что они хотели пройти дальше, чтобы этот сон продолжался. Но, к сожалению, так получилось, что мы пропустили гол за 5 минут до конца матча. В том голе нельзя никого винить – хорошее исполнение получилось у «Милана». Но еще раз скажу: нужно двигаться дальше.

В течение игры наша команда держала борьбу. «Милан» создавал моменты, но стопроцентных моментов у них не возникало. Нам же не хватало креативных действий в организации атак. Жаль, но у нас не оказалось футболистов, которые могли бы прибавить в этом компоненте.

Выступления в Юношеской лиге УЕФА – это неоценимый опыт для наших футболистов. Не каждый день они играют против ведущих клубов Европы. Этот турнир также дал очень многое для нашего клуба. Мы себя зарекомендовали в Европе – это очень важно. Таким образом мы все выросли в профессиональном плане».

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Виталий Пономарев Рух Львов U-19 Милан U-19 Юношеская лига УЕФА
Источник ФК Рух Львов
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