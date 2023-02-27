Милан – Рух. Прогноз на матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

28 февраля львовский «Рух» сыграет в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против итальянского «Милана». Матч состоится на базе «россонери». Начало в 15:00 по Киеву. В прямом эфире поединок покажет MEGOGO.

«Милан» выиграл сильную группу, но слабо выступает в Италии

Итальянская команда попала в Юношескую Лигу УЕФА благодаря первой команде, которая в прошлом сезоне выиграла скудетто. Юные «россонери» выиграли достаточно сложную группу. Оставили позади такие известные школы, как «Динамо» Загреб, австрийский «Зальцбург» и «Челси». Каждая из этих команд имеет хорошую академию.

Хорваты живут благодаря продажам, потому молодежная команда всегда сильна. Каждый сезон 2-3 футболиста получают шанс в первой команде. Там собирают лучшие таланты страны.



«Зальцбург» работает в одной системе с немецким «Лейпцигом» и бразильским «Ред Булл Брагантино». Австрийцы создали отличные условия для собственной академии и ведут селекцию по всему миру. Молодые игроки довольно легко проходят в первую команду. В юношеской команде хватает талантов. Чего только стоят форвард Карим Конате и центральный полузащитник Дийон Камери, которых в 18 лет transfermarkt оценивает каждого по 4 млн евро.

У «Челси» тоже приличная команда на уровне юношеского футбола. В Академию клуба были инвестированы огромные деньги. Несмотря на трансферы за большие деньги, «аристократы» постоянно получают усиление первой команды собственными воспитанниками.

В такой группе «Милан» набрал 14 очков. Итальянская команда не проиграла ни одного матча из шести. Дважды обыграла «Динамо», сыграла вничью в Лондоне и Зальцбурге, дома победила англичан и австрийцев. Забивали в каждом матче. Не пропустили только дома от Загреба. Ставший вторым «Зальцбург» отстал на семь очков.

Но дела в примавере у «Милана» не идут так хорошо, как на международной арене. Юные «россонери» занимают 14 место из 18 команд. К примеру, недавний соперник «Руха» «Интер» находится в середине таблицы.



В последнем туре «Милан» дома проиграл «Фиорентине» – 1:2. Будущий соперник «Руха» пропустил 35 голов. Только три команды из примаверы имеют худший показатель. При этом и забивают немало – третий показатель в лиге после лидеров «Лечче», «Ювентуса» и «Ромы».

Молодой тренер и потеря главной звезды команды

Тренирует команду 36-летний Игнасио Абате. Воспитанник школы миланского гранда, после завершения карьеры перешедший на тренерскую работу в системе клуба. Почти десять лет выступал за первую команду. На должности работает с 5 июля 2022 года. Сначала он отказался от работы, но через 4 дня изменил свое решение. На этой должности заменил еще одного экс-игрока «Милана» Федерико Джунти. Для Абате это первый сезон во главе примаверы. До этого он тренировал команду U-16. Отсюда его доверие к молодым игрокам. В команде хватает футболистов по 17 лет, даже младше.

Команда играет по схеме 4-3-3. Четыре защитника в линию. Перевернутый треугольник внутри поля, где один чистый опорник и два игрока выше без выраженной десятки. По игроку на флангах атаки и силовой нападающий.

Зимой команда потеряла своего самого звездного футболиста - 19-летнего серба Марко Лазетича. «Россонери» заплатили за него в начале 2022 года «Црвене Звезде» 4 млн евро. Марко Сапуга хорошо должен знать Лазетича, потому что играл против него в Нидерландах во время отборочного элит-раунда сборной Украины к Евро U-19. Собственно, сербы тогда выиграли группу.



Лазетич уехал в Австрию набираться опыта взрослого футбола. Его арендовал «Альтах», который тренирует Мирослав Клозе.

Собственно, в Юношеской Лиге УЕФА Лазетич не всегда играл – 3 матча и два гола. Потеря серба не является большой проблемой. Ибо хорошо себя показывает другой нападающий, итальянский марокканец Юнес Эль-Халили. В текущем сезоне примаверы он уже забил 9 голов.

Одним из лидеров команды является левый полузащитник Габриеле Алеси. На его счету 4 гола в Юношеской Лиге УЕФА. На противоположном фланге очень перспективно смотрится 16-летний Филиппо Скотти. Хотя здесь может играть более опытный парагваец Уго Куэнка.

Хороший фланговый футболист Чака Траоре. За него «Парме» заплатили 600 тысяч евро. В текущем сезоне он забил уже 7 голов и сделал два ассиста. У Абате есть глубина флангов и выбор игроков на этой позиции.

В середине поля отметил бы поляка с украинской фамилией Дариуша Стальмаха. За уже 17-летнего футболиста Милан летом заплатил «Гурнику» Забже 700 тысяч евро. Дариуша на родине сравнивают с Гжежожем Крыховяком.



Интересно смотрится опорник из Нигерии Виктор Элету. В 17 лет Виктор показывает очень серьезные навыки разрушителя.

Но более важными игроками назвал бы кого-нибудь из пары Антонио Гала или Кевин Зеоли. Это классические итальянские игроки середины поля с хорошей футбольной эрудицией, тактически подкованные.

Лидером защиты является капитан команды румын Андрей Коубис. Силовой защитник, хорошо играющий на втором этаже. Он даже забил один гол в Юношеской Лиге УЕФА.

Его партнером в центре защиты является немец сербского происхождения Ян-Карло Шимич. «Милан» за него заплатил «Штутгарту» 1 млн. евро.

В целом, защитная линия итальянской команды смотрится не очень убедительно. Как центр обороны, так и фланги. Вратарь Лапо Нава тоже не слишком убедителен. Больше нужно остерегаться атаки.

Юношеская команда «Милана» опасна во время стандартов. Высокие центрбеки приходят на угловые и несут угрозу. Подопечные Абате любят простор. Особенно на флангах. Фланговым защитникам «Руха» нужно быть внимательными. Хорошо умеют прессинговать. Футбол «Милана» несложен – стандарты, быстрый переход из обороны, прессинг.

Шансы «Руха»

Если «Рух» победил «Интер», то будет иметь свои шансы и в матче с «Миланом». Турнирная таблица примаверы показывает, что «россонери» не сильнее предыдущего соперника. У нее есть свои особенности. Это футбол. Особенно, когда противостояние состоит из одного матча.

Главное преимущество команды Виталия Пономарева – возраст. Ключевым футболистам «Руха» уже по 19 лет – Герета, Сапуга, Пидгурский, Слюбик, Холод, Роман. У «Милана» состав помоложе. На таком уровне возраст имеет одно из ключевых значений – физическое преимущество. У «Милана» есть даже 16-летние игроки в составе. Хватает футболистов, которым по 17-18 лет. Конечно, есть 19-летние, но их не так много, как у украинской команды.

Поэтому, собственно, не нужно придумывать велосипед – все то, что принесло успех в матчах против «Галатасарая» и «Интера», должно быть использовано против «Милана». Прессинг и физическое преимущество в середине поля, чтобы заставлять соперника ошибаться. Украинская команда уже должна иметь лучшую физическую форму (против «Интера» не хватило на полную игру) и игровую форму, потому что уже один официальный матч и сборы пройдены. Команда должна только прибавлять.



«Рух» должен «перекусить» соперника в середине поля. Сапуга провел сильный матч против «Интера». Сейчас предстоит сыграть не хуже против другой миланской команды. Прессинг, прессинг и еще раз прессинг – это главные составляющие выхода в четвертьфинал.

Не стоит ждать от «Руха» каких-либо кадровых сюрпризов. Сыграет тот же состав, что и две недели назад против «Интера». Олег Федор выбыл до конца сезона. Форвард Александр Пастух тоже травмирован. Потому выбора игроков в атаке нет. Необходимо использовать свое преимущество в физике и опыте.

Не стоит ожидать, что «Милан» будет закрываться. Они играют дома. Знают, что у «Руха» есть потери в линии атаки. Поэтому следует ожидать игру на встречных курсах. Главной становится борьба за середину поля. Первый гол даст стратегическое преимущество каждому из соперников.

Не стоит ждать большого количества мячей. Минимальная победа или преимущество кого-то из соперников. Очень возможны даже послематчевые пенальти.

28 февраля, вторник