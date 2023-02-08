Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Украинская команда сумела справиться с именитым соперником
Состоялся матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА между «Рухом» U-19 миланским «Интером» U-19. Основное время встречи завершилась со счетом 1:1: на гол Панченко в первом тайме соперник ответил точным ударом Эспозито на старте второй половине встречи.
После основного времени встреча сразу перешла к серии пенальти. Отметим, что наставник «Руха» перед серией пенальти заменил вратаря Герету на Ванивского.
Серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу украинской команды, которая прошла дальше.
В 19:00 в матче плей-офф сыграет еще одна украинская команда - «Шахтер» U-19, который будет противостоять «Хайдуку».
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Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала
Рух Львов - Интер Милан 1:1 (по пенальти 4:3)
Голы: Панченко, 30 - Эспозито, 52
Рух: Герета (Ванивский, 90+2), Китела, Слюбик, Холод, Роман, Сапуга, Пидгурский, Русяк, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Панченко (Квас, 81)
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І, треба сказати, арбітр тричі не давав жовту гравцям Інтера за відвертий зрив контратаки, а як Сапуга на 90+2 зірвав, так жовту зразу отримав.До такого суддівства далі треба готуватися.