Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти

Состоялся матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА между «Рухом» U-19 миланским «Интером» U-19. Основное время встречи завершилась со счетом 1:1: на гол Панченко в первом тайме соперник ответил точным ударом Эспозито на старте второй половине встречи.

После основного времени встреча сразу перешла к серии пенальти. Отметим, что наставник «Руха» перед серией пенальти заменил вратаря Герету на Ванивского.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу украинской команды, которая прошла дальше.

В 19:00 в матче плей-офф сыграет еще одна украинская команда - «Шахтер» U-19, который будет противостоять «Хайдуку».

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Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала

Рух Львов - Интер Милан 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Панченко, 30 - Эспозито, 52

Рух: Герета (Ванивский, 90+2), Китела, Слюбик, Холод, Роман, Сапуга, Пидгурский, Русяк, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Панченко (Квас, 81)