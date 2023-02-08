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08 февраля 2023, 17:06 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:58
7464
7

Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти

Украинская команда сумела справиться с именитым соперником

08 февраля 2023, 17:06 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:58
7464
7
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
ФК Рух

Состоялся матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА между «Рухом» U-19 миланским «Интером» U-19. Основное время встречи завершилась со счетом 1:1: на гол Панченко в первом тайме соперник ответил точным ударом Эспозито на старте второй половине встречи.

После основного времени встреча сразу перешла к серии пенальти. Отметим, что наставник «Руха» перед серией пенальти заменил вратаря Герету на Ванивского.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу украинской команды, которая прошла дальше.

В 19:00 в матче плей-офф сыграет еще одна украинская команда - «Шахтер» U-19, который будет противостоять «Хайдуку».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала

Рух Львов - Интер Милан 1:1 (по пенальти 4:3)
Голы: Панченко, 30 - Эспозито, 52

Рух: Герета (Ванивский, 90+2), Китела, Слюбик, Холод, Роман, Сапуга, Пидгурский, Русяк, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Панченко (Квас, 81)

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Рух Львов U-19 Рух Львов Интер Милан U-19 Юношеская лига УЕФА Интер Милан серия пенальти
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Alex Wolf
Молодці,ну що тут скажеш !!!
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+12
Andrey_1992
Є характер у цієї команди Рух, далі буде архіважко, там будь-який суперник сильніше Інтера
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+11
vitaha33
Красені. Львівські пацани дають жару
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+11
bonv
Респект Руху!
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+10
locator-x
Але і нерви) але молодці!
І, треба сказати, арбітр тричі не давав жовту гравцям Інтера за відвертий зрив контратаки, а як Сапуга на 90+2 зірвав, так жовту зразу отримав.До такого суддівства далі треба готуватися.
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+7
Remark
Это просто неземные парни! Красавцы. Очень добротная команда. А какой мега камбек в серии пенальти, а??? Просто огонь. В один момент бук давал аж 10 коф на проход Руха в пенках, а потом бац... и все с ног на голову перевернулось. Давненько у меня таких футбольных эмоций не было)
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+6
Макс Максов
Молодчики! Хотілось би, щоб Шахтар продовжив цю тенденцію...
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0
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