Рух U-19 – Интер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра Юношеской лиги УЕФА состоится 8 февраля, начало в 15:00
В среду, 8 февраля «Рух» U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле примет сверстников из «Интера». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
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Дебютный сезон «Руха» в Юношеской лиге УЕФА складывается более чем успешно. Осенью команда Виталия Пономарева в пути национальных чемпионов прошла польский «Заглембе» (1:0, 0:0) и турецкий «Галатасарай» (3:1, 3:1) и вышла в стадию 1/16 финала, когда пути национальных чемпионов и Лиги чемпионов объединяются в единый турнир.
В отличие от «Руха», «Интер» является регулярным участником Юношеской лиги УЕФА, ведь основа «черно-синих» ежегодно выступает в Лиге чемпионов. Не будем забывать и том, что в далеком 2012 году примавера «Интера» выиграла NextGen Series – турнир, который был по сути предшественником нынешней Юношеской лиги УЕФА.
Рух U-19 – Интер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканале FC Rukh на MEGOGO.
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