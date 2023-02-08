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08 февраля 2023, 03:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 03:53
1429
0

Рух U-19 – Интер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра Юношеской лиги УЕФА состоится 8 февраля, начало в 15:00

08 февраля 2023, 03:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 03:53
1429
0
Рух U-19 – Интер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В среду, 8 февраля «Рух» U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле примет сверстников из «Интера». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дебютный сезон «Руха» в Юношеской лиге УЕФА складывается более чем успешно. Осенью команда Виталия Пономарева в пути национальных чемпионов прошла польский «Заглембе» (1:0, 0:0) и турецкий «Галатасарай» (3:1, 3:1) и вышла в стадию 1/16 финала, когда пути национальных чемпионов и Лиги чемпионов объединяются в единый турнир.

В отличие от «Руха», «Интер» является регулярным участником Юношеской лиги УЕФА, ведь основа «черно-синих» ежегодно выступает в Лиге чемпионов. Не будем забывать и том, что в далеком 2012 году примавера «Интера» выиграла NextGen Series – турнир, который был по сути предшественником нынешней Юношеской лиги УЕФА.

Рух U-19 – Интер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале FC Rukh на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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